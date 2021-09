Macri reveló cómo habría gestionado la pandemia: "Vamos viendo"

Anoche, el ex presidente tuvo el coraje de asegurar cómo habría gestionado la pandemia de coronavirus sin ministerio de Salud. Había desmentido a Alberto por revelar esto.

Para no perder la costumbre que adoptó desde que volvió de Europa, Mauricio Macri volvió a aparecer en LN+ con insólitas declaraciones de cara a las PASO. Después de compartir los beneficios de evadir impuestos y exhortar la "cultura del trabajo", fue por más y aseguró cómo habría gestionado la pandemia de coronavirus sin ministerio de Salud. Su estrategia: "vamos viendo".

"Las vacunas están en el mundo, si hubiésemos tenido la relación que tenía nuestro Gobierno, y el mínimo de sentido común, todas las vacuna estarían acá y habría menos de 100 mil muertos", arrancó Mauricio Macri. “Tenemos que traer el mundo acá y para eso hay que traer la estabilidad, tener moneda, terminar con la inflación, tener reglas laborales razonables para que los chicos puedan proyectar en el país”, teorizó.

"Habría hecho el camino de (el presidente de Uruguay, Luis) Lacalle Pou, que cada uno tenga conciencia de lo que está pasando, vamos viendo"

Más adelante, después de lamentarse de lo que se lamenta todo su espacio político cada vez que están frente a las cámaras, cargó contra la gestión del coronavirus en la Argentina y tuvo el coraje de expresar cómo habría gestionado la pandemia sin un ministerio de Salud. "La inmoralidad de habernos encerrado, jamás hubiese hecho este atropello a las libertades", denunció.

"Habría hecho el camino de (el presidente de Uruguay, Luis) Lacalle Pou, que cada uno tenga conciencia de lo que está pasando, vamos viendo, equipar el sistema de salud", expuso como si la cantidad de habitantes de Argentina fuera similar a la de Uruguay y como si Lacalle Pou no hubiera cerrado las fronteras.

"No los encierro a meses de llegar a un pico de contagio, no los encierro destruyendo la vida social, cultural, psicológica...", reclamó al tiempo que renovó un nuevo dato incontrastable como que "hay gente que se fue de los hospitales abandonando tratamientos", agregó.

"La gente tenía tanto miedo... El miedo es un poder espantoso... Miedo de que pasara algo horrible", expresó con fingida preocupación como si no fuera él quien le dijo al presidente Alberto Fernández "que se muera quien tiene que morirse" cuando apenas inició la pandemia de coronavirus en nuestro país.

¿Qué hablaron Alberto Fernández y Mauricio Macri sobre la cuarentena?

En un reportaje radial en Radio 10 en agosto pasado, Alberto Fernández había contado que, apenas decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Macri le dijo que no estaba de acuerdo con esa decisión y le aconsejó “que dejemos a toda la gente en la calle, que se mueran los que tengan que morirse”. El Presidente agregó detalles: “Al día siguiente que dicté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle que murieran los que tengan que morirse. Él cree eso y actúa en consecuencia. Gracias a Dios estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud de la gente, preservar el trabajo”.