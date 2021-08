Macri atacó a los votantes del peronismo y los trató de vagos

En diálogo con Luis Majul, Mauricio Macri reprochó a todos aquellos que eligieron votar al peronismo. El vergonzoso comentario que realizó para hacer campaña de cara a las elecciones 2021.

Luego de un viaje que hizo por Europa, Mauricio Macri reapareció a pocas semanas de que se desarrollen las elecciones legislativas 2021. A modo de estrategia, se ha paseado por algunos de los medios de comunicación en los que tiene blindaje, tal y como La Nación, canal en el que es uno de los dueños. En una charla con el periodista Luis Majul, el expresidente atacó a los votantes del peronismo.

"Al kirchnerismo le conviene que haya más pobres", afirmó Majul, que asistió a Macri para que desarrollara una de las ideas que ha tratado de dejar hace años. "Justamente, el kirchnerismo es una versión, no sólo muy antidemocrática del peronismo, solamente comparable con los inicios del peronismo y nada que ver con el menemismo y el duhaldismo, que era un peronismo democrático", marcó el ex mandatario, quien no competirá en las próximas elecciones y cuya imagen en las encuestas es muy floja.

Asimismo, y de manera insólita, Macri reprochó al votante del peronismo así como lo hizo luego de perder ampliamente en las PASO del 2019: "Además, en vez de representar a los que trabajan como siempre, representan a los que no trabajan y a los que quieren siempre vivir del trabajo ajeno". Y agregó: "Esa es la verdadera grieta de la Argentina: hoy la verdadera grieta de la Argentina no son personas, es entre los que mienten y los que decimos la verdad. Entre los que quieren vivir del trabajo ajeno y los que queremos trabajar. Queremos un trabajo, poder proyectar".

¿Macri es insultado en la calle?

En otro de los tramos de la entrevista, Luis Majul le consultó a Mauricio Macri si es insultado por la vía pública: "Del porcentaje... usted tenía un puntaje de cuánto lo insultan por la calle. ¿Hoy cuánto lo insultan?". Y el expresidente aseguró: "Yo he tenido mucha suerte se ve. Hoy me insultan un 1% desde que me fui".

Mauricio Macri, en la comodidad de La Nación TV.

Insistente, Majul le preguntó cómo es recibido hoy por la gente en la calle. Increíblemente, Macri se justificó con que suele salir a comprar el pan y que nunca le sucede: "La verdad que los últimos eventos que hice fue ir a la panadería a comprar y todos los comentarios son: 'Por favor, tienen que volver, por favor, ayúdenos'".

"Hay muchas necesidades de volver a otra forma de convivir. Generalmente cuando te sentás a ver la televisión, las pocas horas que querés darle bola a los políticos porque te hartan, querés sentarte y saber que te están diciendo la verdad. Encima que no tenés ganas de escucharlos, tenés que andar decodificando qué es verdad y qué es mentira todo el tiempo, es muy destructivo... los países se mueven con confianza", añadió el ex mandatario.