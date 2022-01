Las fuertes definiciones que tenía Luis Conde, el abogado de Franco Macri, contra Mauricio: "Tiene una esencia destructiva"

El abogado de Franco Macri, Luis Conde, falleció en un accidente automovilistico y en las redes sociales se recordaron las contundentes críticas de él hacia el ex presidente.

Esta mañana se confirmó la muerte de Luis Conde, el abogado de Franco Macri. El letrado falleció en un accidente automovilístico en La Pampa. Conde trabajó durante más de 20 años estaba junto a la familia Macri: antes de representar a Franco, trabajo para Sandra, la hermana del ex mandatario nacional, y luego para el marido de ella, Daniel Lorenzo.

Una vez anunciada la noticia de su fallecimiento, en las redes sociales recordaron las contundentes denuncias y críticas de Conde hacia el ex presidente, Mauricio Macri. El abogado era muy cercano a la familia Macri por lo que sus declaraciones llamaron mucho la atención en su momento.

Las contundentes críticas de Conde hacia Macri

"Mauricio Macri tiene una esencia personal destructiva, perversa. Lastimó a su hermana, atacó al padre. Mi mayor trabajo fue defender a Franco de Mauricio", dijo Conde en una de sus entrevistas con los medios y sostuvo que "quiso declarar insano a su propio padre, fue después de que Franco haya donado el 20% de Socma a cada hijo. Sandra no quiso hacerlo pasar por insano".

"Franco no quería que fuese Presidente, no porque lo envidiaba, pero no quería que lastimaran a su hijo. Mauricio le decía que no. Mariano dice que se abre de SOCMA porque no quería quedar enganchado con los manejos de su hermano"

“Lo que dice Mariano (Macri) es exactamente verdad, la personalidad de Mauricio es destructiva. Fui por años el abogado personal de Franco, entonces en todo esos 18 años, vi el daño que él le hacía constantemente a la familia y a la empresa”.

"Mauricio era muy mentiroso. Con sus hermanos era terriblemente explotador, cuando le podía poner las zancadillas, lo hacía. Yo tenía que defender a Franco de los ataques de su hijo".

Conde aseguró que presenció el intento para que Franco Macri se hiciera cargo del escándalo de las escuchas telefónicas por el que el expresidente terminó procesado: “Yo le dije que no firme eso, porque él no había hecho nada”,

El pedido de Conde sobre su muerte

Luis Conde aseguró en una entrevista con la radio AM 530 Somos Radio el pasado 27 de julio que temía por su vida y por su familia.

El letrado aseguró que cuando falleció el fiscal Alberto Nisman se preguntó: "Después de estar 10 horas sentado porque se me paralizó el cuerpo, ¿por qué a Nisman y no a mi?, porque la causa la llevamos los dos adelante".

"Acá falleció la hermana, el esposo, el papá, Nisman, el juez de Misiones y cuantos más que no sabemos. La pregunta que me hago es por qué yo quedé con vida", afirmó Conde y pidió: "Si me llega a pasar algo, hagan una oración por mí".