Del Frente de Todos se solidarizaron con Macri pero el ex presidente les clavó el visto

Se trata de un diputado muy allegado a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ante la no respuesta del expresidente y su vocero, contactó a Patricia Bullrich.

En medio del llamado al diálogo que hizo el oficialismo a la oposición motorizado por Eduardo "Wado" de Pedro, un integrante clave del Frente de Todos lo llamó a Mauricio Macri para solidarse por la amenaza de muerte que recibió. Pero no obtuvo respuesta.

Se trata del diputado Eduardo Valdés, muy allegado a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El viernes pasado se dio a conocer que se investigan amenazas por Twitter al expresidente. La custodia de Macri realizó la presentación en los tribunales federales.

Ese mismo día, Valdés se trató de comunicar con Macri, según pudo corroborar El Destape. El expresidente no respondió. El diputado insistió y le envió un mensaje por WhatsApp a su vocero. Tampoco obtuvo respuesta.

El exembajador del Vaticano, ante la negativa a la respuesta de parte de Macri, fue por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Le contó por el servicio de mensajería móvil que se había solidarizado con Macri y que intentó contactarlo. Recibió un mensaje escueto. La exministra de Seguridad de Cambiemos le dijo a Valdés que le iba a avisar. Aún no hubo réplica del hombre que presidió al país entre 2015 y 2019.

"No quieren saber nada, no quieren diálogo, no quieren nada", dijo un dirigente peronista a El Destape sobre el macrismo ante el conocimiento de esta novedad del contacto entre un integrante del Frente de Todos con Macri.

Este tipo de contacto es parte de la convocatoria que hizo el oficialismo a partir del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. El miércoles pasado, el ministro de Interior, Wado de Pedro, dio a conocer que entabló una serie de comunicaciones y gestos con los partidos de Juntos por el Cambio para realizar un plan de convivencia democrática.

La reacción de la oposición al llamado al diálogo

Hubo respuesta de algunos integrantes del radicalismo, como Gerardo Morales (presidente de la UCR) Emiliano Yacobitti y Facundo Manes. El primero firmó un documento para repudiar el intento de magnicidio contra CFK. Lo hizo junto a los gobernadores de la liga del norte, que también integra el radical correntino Gustavo Valdés.

La oposición fue convocada a la misa en la basílica de la ciudad bonaerense de Luján. Allí asistió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y todo su gabinete. JxC dijo ausente. No fui ningún dirigente.

A los llamados que hizo Wado el radicalismo acusó recibo. Sin embargo, en el PRO todos los niegan. "A nosotros no nos llamó nadie", repiten desde todas las puntas de las aves del macrismo: sean halcones o palomas. El Gobierno, por su parte, afirma que sí hubo comunicaciones con integrantes del PRO: "Pero no los podemos nombrar, por la interna en la que están ellos", repiten desde los despachos de la Casa Rosada.

Desde la Rosada afirman y reafirman que tuvieron contacto con todos los espacios, que hubo llamados y se está estableciendo paso a paso una agenda para dar respuesta a la violencia política de los últimos días. "Nosotros estamos generando las bases para hacer un acuerdo de convivencia democrática", contaron a este portal desde el Gobierno.

Máximo Kirchner en una entrevista con El Destape Radio en la mañana del jueves que horas después iba a conmover el país con el atentado a CFK, reveló que tiene diálogo con algunos integrantes del PRO pero no puede decir con quiénes. “Imaginate si dijera un nombre cuál sería su destino: no lo invitan más a Happening, van a suprimir un comensal”, dijo entre risas sobre el restaurant donde suelen ocurrir las cumbres opositoras de JxC.

También Sergio Massa contó un hecho similar un mes, en la 19º reunión del Consejo de las Américas en el Hotel Alvear. Ahí relató: "En la noche que se anunció mi designación (como ministro), un dirigente de la oposición me llamó para felicitarme. Al otro día, a las 8.30 de la mañana, tenía de nuevo un llamado de él, y me extrañó que volviera a llamarme, si ya habíamos hablado la noche anterior". Dijo que el dirigente le preguntó si haría públicos los llamados que recibió de la oposición. "Porque me va bien en una posición dura, y si sabe que te llamé no va a caer bien en mi electorado", cerró el titular de la cartera de Hacienda. Aún se desconoce quién fue el integrante del PRO que lo llamó...