Arroyo liquidó a Macri: "No es el más adecuado para opinar de trabajo"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, cruzó al ex presidente Mauricio Macri y señaló que "no es la persona más adecuada para opinar de los que trabajan". El funcionario además contó las complicaciones que tuvo luego de contraer coronavirus y que evalúan un nuevo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

"A veces me agito un poco cuando subo una escalera, pero ya estoy mucho mejor. Hay una hora de la tarde en que me siento muy cansado", explicó al tiempo que expresó: "Tuve días de 39 grados de fiebre".

En diálogo con FM Futurock, Arroyo afirmó que Mauricio Macri "no es la persona más adecuada para opinar de trabajo" y agregó que "cuando el dice que los peronistas representan a los que no trabajan, eso a mí me parece que está muy mal. El peronismo es trabajo, es esfuerzo, es gente que se levanta a las cinco de la mañana para ir a tomarse el colectivo, ir a laburar, ponerle el cuerpo".

"Lo que dijo Macri me parece lastimoso e injusto", enfatizó.

Acerca de la actualidad económica en la Argentina, el Funcionario expresó que en algunas zonas como el Conurbano Bonaerense se observa un rebote de la economía, pero en otras zonas como Córdoba y Santa Fe donde había habido mejor se volvió a caer por las medidas de aislamiento para detener la propagación del virus.

"En lineas generales estamos mejorando un poco en materia económica. Creo que el gran desafío es generar trabajo. Tenemos dos realidades: los nuevos pobres que cayeron en la pobreza por la pandemia que no tiene problema de vivienda sino de trabajo y segundo las personas que viven de pobreza desde hace años", sostuvo el funcionario.

Para dar respuesta a estos problemas, el ministro explicó que crearán puestos de empleo y que buscarán urbanizar para mejorar la calidad de vida de las personas. Con respecto al IFE, el funcionario expresó que está en evaluación si pagarán el Ingreso Familiar de Emergencia el próximo mes. También está en evaluación la suba de la tarjeta Alimentar.

Arroyo además destacó el respaldo que recibió el gobierno en el 17 de octubre. "Fue una carga de energía importante, a mí me gusta salir a la calle, pero no podía por razones de distanciamiento social. El tema de que lo virtual no haya funcionado hizo que mucha gente agarrara el auto y saliera a recorrer por el centro. Hay mucha gente que quiere que las cosas salgan bien, incluso con gente que no votó al Frente de Todos".