Vidal festejó un fallo a favor, pero un detalle la terminó arruinando

La ex gobernadora bonaernese María Eugenia Vidal salió a celebrar un fallo que la absolvía en la causa por Enriquecimiento Ilícito por la compra de un departamento en la zona más cara de Recoleta valuado en 500.000 dólares. Sin embargo los usuarios de la red social X -ex Twitter- la expusieron. La dirigente del PRO evitó hacer referencia a que el juez que la absolvió fue Ariel Lijo, el magistrado nombrado al frente de la Corte Suprema por decreto y que por el momeno no asumió debido a que no quiso renunciar al juzgado que encabeza en Comodoro Py.

"El kirchnerismo me inventó una causa y usó la AFIP militante para perseguirme. Finalmente ni ellos ni la justicia encontraron nada, y el fallo es claro: Fui sobreseída. Trabajo desde los 20 años, mi patrimonio siempre fue público y quedó demostrado que esto fue una operación para ensuciarme. NO SOMOS TODOS IGUALES", escribió Vidal en cuenta personal de X.

El mensaje fue acompañado por un captura de pantalla de una nota de La Nación que decía "María Eugenia Vidal fue sobreseída en una causa por presunto enriquecimiento ilícito". Sin embargo, la nota original del diario en realidad tiene otro título: "María Eugenia Vidal fue sobreseída en una causa por presunto enriquecimiento ilícito: Lijo falló a su favor y el fiscal no apeló".

La ex gobenadora quedó expuesta porque en la misma publicación de X figuraba el mensaje que decía que borró parte del título: "La captura digital fue alterada. Eliminando parte del titular, donde se indica que el juez que la sobreseyó es Lijo y que el sobreseimiento no fue apelado por el fiscal".

Vidal cortó una entrevista luego de que le pregunten por el departamento de Recoleta

En 2021, Vidal cortó una entrevista luego de que le preguntaron acerca del departamento que compró en Recoleta y que algunos medios valuaron en 500.000 dólares. Para justificar el desembolso de la suma, la funcionaria había dicho que la mitad lo pagó con lo que obtuvo por el divorcio de su ex pareja Ramiro Tagliaferro y el resto lo pagó con una deuda con el propio vendedor del inmueble que no consta en registros oficiales.

"La mitad del departamento la pagué con mi divorcio y la otra con una hipoteca de 10 años", había dicho en Radio con Vos aunque en la declaración jurada que menciona el precio del departamento es mucho más bajo que el de un inmueble en esa zona exclusiva de la Ciudad y que estaría valuado en, nada más y nada menos, que 500 mil dólares.

Sobre el crédito que la "ayudó" a conseguir el inmueble, Vidal aclaró que "es una hipoteca con el propio vendedor" a fin de que no haya cómo comprobar los arreglos de palabra.

Cuando la cuestionaron sobre el valor de la cantidad de metros cuadrados de su departamento, aseguró: "Yo lo pagué más caro que lo que la persona se lo compró al dueño anterior", pero cuando insistieron con los detalles del arreglo, aseguró que la "hipoteca se paga alta".

"Pero todo lo que quieras saber está en mi declaración jurada. Muchísimas gracias pero tengo que cortarlos", cerró.