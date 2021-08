Esmeralda Mitre, lapidaria contra María Eugenia Vidal por una operación millonaria

La mediática actriz y heredera del imperio La Nación apuntó contra la candidata de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires.

Esmeralda Mitre apuntó contra la candidata de Cambiemos María Eugenia Vidal a quien le preguntó cómo hizo para mudarse de Morón a Recoleta donde se compró un departamento de 500.000 dólares.

"Hola @mariuvidal,contanos cómo hiciste para en 3 años, pasar de vivir en #moron a la isla en recoleta, en la esquina de mi casa ! Hiciste magia ? #horaciorodriguezlarreta @mauriciomacri. El Barrio más caro de #buenosaires @juntoscambioar #inexplicable #verguenzaajena", preguntó Esmeralda Mitre a Vidal.

Vidal se mudó a un lujoso PH en Pueyrredón y Las Heras. Según su última declaración jurada, Vidal tenía tres millones de pesos, producto, entre otras cosas, de la venta de la casa que había compartido con su ex pareja Ramiro Tagliaferro en Morón. ¿Cómo hizo para convertir esos tres millones en 50 millones, la valuación de su nueva vivienda?

De acuerdo a Infobae, la exgobernadora declaró deudas más altas que sus activos, informando un crédito hipotecario por más de 12 millones de pesos que corresponderían a un crédito obtenido para la compra del departamento.

Lo extraño es que un banco le haya prestado 12 millones de pesos en un crédito hipotecario a una persona desempleada, teniendo en cuenta que no se le ha conocido trabajo estable a Vidal en los últimos dos años. Por otro lado, aún suponiendo que ha tenido oportunidades laborales en el sector privado, correspondería que sus ingresos sean mínimamente de 300 mil pesos.

Denuncian que Vidal usa la base de datos de los vacunados para hacer campaña

La periodista Soledad Vallejos denunció que desde el número de teléfono que le anunciaba los turnos de vacunación contra el COVID en Capital Federal comenzaron a llegarle mensajes a favor de María Eugenia Vidal, la candidata de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires para estas elecciones 2021.

"Hola, soy María Eugenia Vidal. Te invito a que caminemos lado a lado para construir juntos el futuro que queremos. Para saber más entra a ...", fue el mensaje que le llegó acompañado por un link a Vallejos.

Anteriormente desde ese número de teléfono la habían llegado los turnos de vacunación y las propuestas para combinar vacunas. "Hace un par de semanas me llamaron para tomar un café con María Eugenia, porque iba a venir al barrio. Hoy ella directamente me mandó sms. El mensaje llegó desde el mismo nro desde el que el @gcba me suele comunicar cosas de vacunas para mi madre y mías. Total normalidad", escribió Vallejos.