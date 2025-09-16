Kicillof confirmó su presencia en la Marcha Universitaria y crece la adhesión a la movilización

El Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estará presente en la multitudinaria Marcha Universitaria de este próximo miércoles a la tarde. A través de sus redes sociales confirmó su presencia y afirmó que lo hace “en defensa de la educación y la salud”. Será una de sus primeras apariciones públicas, ante la gente, tras el imponente triunfo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre pasado.

“Mañana volvemos a las calles para decirle a Milei que la universidad pública es un orgullo de nuestro pueblo y no vamos a permitir que la sigan atacando. #Marcha17Septiembre”, escribió. Desde las 14.30 horas, dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) estarán en la sede de Madres de Plaza de Mayo, en avenida Hipólito Yrigoyen 1584.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Este martes, desde las 16, el mandatario provincial también participará de la Marcha por el 49° aniversario de La Noche de los Lápices en La Plata. De esta manera, el gobernador de la Provincia dirá presente en dos movilizaciones que exhiben una postura política clara y directa en relación a los Derechos Humanos y al ajuste que está llevando adelante el Gobierno Nacional.

El lunes por la noche, el presidente Javier Milei realizó una cadena nacional para anunciar el envío del Presupuesto 2026 al Congreso de la Nación. Tras ello, el Gobernador brindó una entrevista en Odisea Argentina, por LN+ y aseguró que “no se puede hacer un gobierno antiproductivo” en clara referencia opositora al gobierno libertario. Además, Kicillof aseguró que “el post Milei exige un ejercicio de política robusta, no podemos repetir errores del pasado".

Más adhesiones a la Marcha

En las últimas horas se sumaron varios espacios entre ellos la CGT, ATE y otros gremios. La Confederación General de Trabajadores movilizará el miércoles en apoyo a los trabajadores de salud y a las universidades frente a los vetos del presidente Javier Milei. La decisión de la central obrera se conoció este martes y fue tomada por el Consejo Directivo Nacional: “La CGT rechaza los vetos presidenciales a la salud y la educación”, comunicaron.

Tras conocerse que el presidente Milei destinará 4,8 billones del Presupuesto 2026 para las universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lo calificó como una iniciativa que "consolida el ajuste" porque se encuentra un 30% por debajo de lo que necesitan para "funcionar normalmente".

En plena víspera de una nueva marcha federal universitaria, que se dará durante la votación en la Cámara de Diputados para rechazar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, las autoridades de las casas de estudio alertaron que hubo 10 mil docentes que debieron renunciar por motivos "económicos y financieros" en los últimos 12 meses. La Universidad de Buenos Aires (UBA) planteó que se trata de "la inversión más abaja en los últimos 20 años" y que "ratifica salarios de pobreza".

"El mensaje emitido por el presidente Javier Milei sobre el proyecto de presupuesto 2026 es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario. Los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema", lanzó el CIN a través de un comunicado.