Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que sufrió la represión policial en la marcha del último miércoles, relató la agresión que padeció por parte de los efectivos policiales y admitió que "todavía no cae" pero se acuerda "perfectamente" lo que sucedió. Enfatizó que la ministra de Seguridad es una "sinvergüenza" y que "ya le conocemos la historia".

En diálogo con El Destape 1070, la jubilada relató que cómo sufrió la represión por parte de la policía en la marcha del último miércoles. "Toqué al policía para que se de vuelta y me tiró gas y me empujó", detalló la mujer en declaraciones radiales sobre el momento que quedó registrado en las cámaras y se viralizó.

"Todavía no caí de lo del golpe ni de acción, pero me acuerdo perfectamente todo lo que pasó. Ya estábamos cruzando la calle Entre Ríos y el policía soberbio, como siempre, se da vuelta y yo lo toqué con un bastoncito para que se dé vuelta y me mire. Y me dice, "¿Qué qué?", detalló sobre los minutos previos a ser agredida.

Beatriz Blanco contó que ella es una persona que va a las marchas, y se dedica "nada más que nada a hablar con los policías". "No sé si me escuchan, pero por lo menos doy la cara y me enfrento con ellos", detalló Beatriz.

En este marco, la mujer se refirió a los efectivos y detalló que "algunos se envician, otros me dicen 'tienes razón, pero bueno, hay que trabajar de esto, de lo que sea porque no hay trabajo'". "A mí me da mucha pena que esas chicas estén en esa situación de lucha. Son muy jóvenes y están para luchar pero no contra los viejos", afirmó en relación a los efectivos policiales.

Por último, apuntó contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y afirmó que "es una sinvergüenza" y que "ya le conocemos de historia".

En tanto, la hija de Blanco confirmó que la jubilada marchará de nuevo el próximo miércoles. "Ella está esperando el miércoles para volver a ir a la marcha, la vamos a acompañar las hijas y una red de amigas. Está preparada, quiere mostrar su fuerza ahí y lo va a seguir haciendo mientras el pueblo se lo permita", contó en diálogo con Radio Con Vos, Paula Ippolito, la hija de la mujer agredida por el agente de las fuerzas.

Ippolito contó que su mamá estaba en la calle, junto a otros jubilados, hasta que fueron empujados a la vereda por los policías que estaban allí. "Queda arriba de la vereda y le estaba diciendo al policía que no la empuje porque tiene poca estabilidad. Como el policía no la miraba, lo tocó con el bastón para que se diera vuelta y él le gaseó la cara", explicó. "Y atrás vino otro que la empujó y le hizo perder la estabilidad", añadió.