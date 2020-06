La insólita autocrítica de Fernando Iglesias: "No apostamos al ajuste"

Fernando Iglesias se sumó las "autocríticas" de Cambiemos tras gobernar por cuatro años, y resaltó los puntos en los que tomaron decisiones erradas. Si bien admitió que aumentaron la pobreza, el diputado nacional lo atribuyó a que no se ajustó lo suficiente.

"Nosotros nos hacemos cargo de lo que hicimos mal. Coincido con (Miguel Ángel) Pichetto que nuestra política social fue errada. Y también nos hacemos cargo del aumento de la pobreza", subrayó, entrevistado por Viviana Canosa.

Aun así, el diputado troll de Twitter aseguró que si bien se hacen cargo de ese error, también rechaza la idea de que ellos contribuyeron a crear pobres: "En los dos primeros años, las cifras de pobreza fueron las más bajas desde 1993".

"Quedaron más pobres, pero no quisieron crear más pobres", intentó sintetizar Canosa. Iglesias quiso expresarse mejor y pasó a explicar la segunda parte del mandato: "Después nos pasó el 2018, y nos hacemos cargo del problema cambiario. No apostamos al ajuste, porque sino no hubiera un problema cambiario, y eso nos llevó a un problema y nos hacemos cargo, fue un error. Y después entregamos el gobierno con 4, 5 puntos más de pobreza de lo que habían".

Y concluyó: "Eso es lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Desde el punto de vista del bolsillo, aumentamos la pobreza".