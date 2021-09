Macri se quejó de un juez de la Corte y lo llamó "anticapitalista"

El ex presidente de la Nación apuntó contra una de las autoridades del máximo tribunal de justicia. "Ha tenido fallos con ese sesgo", aseguró.

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, volvió a estar como invitado en la pantalla de LN+ y fue entrevistado por Jonatan Viale y Eduardo Feinmann en el pase que comparten ambos programas. Allí no solo habló de las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo domingo 12 de septiembre, sino que también hizo un análisis de la actualidad de la Argentina y dejó una insólita frase en relación a uno de los jueces que podrían integrar a la Corte Suprema de Justicia de cara a las posibles modificaciones.

Entre sus críticas, el líder del PRO posó sus ojos especialmente en el juez Horacio Rosatti. Ante los cambios que podrán atravesar a las autoridades del máximo tribunal, manifestó que no quiere opinar sobre quién debe conducirla: "De eso no tiene que opinar ni el presidente actual ni mucho menos un expresidente. Es una decisión que toman los miembros de la Corte. Yo recomendé a dos personas, el Senado las votó y ahí van".

¿A quién se refirió? Justamente a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Frente a esto, Feinmann lanzó: "Pero usted, en su libro, dijo que se había arrepentido de Rosatti. ¿Por qué?". Sobre eso, el ex jefe de Estado manifestó: "Yo respeto su calidad y su honorabilidad pero él realmente ha votado hasta ahora, siempre, con sesgo muy anticapitalista. Creo que no es bueno. Para el desarrollo de la Argentina, hay que volver a valorar el empleo privado de calidad para todos los argentinos y no seguir apostando por el atropello del estatismo, de los impuestos".

Frente a sus dichos, el conductor consultó: "O sea que Rosatti, para usted, ¿es anticapitalista?". Pero Macri negó: "No, pero ha tenido fallos que han tenido ese sesgo". Allí Viale intervino y manifestó que, para él, el único que le gusta de la CSJN es Rosenkrantz. "No, no quiero opinar genéricamente. No tengo relación con ninguno, he querido mantener una lógica distancia".

Previo a su visita a LN+, el ex presidente Macri dijo presente en el acto de cierre de campaña electoral en La Rural, perteneciente a la lista Juntos Podemos Más de la Ciudad de Buenos Aires de cara a las PASO del próximo domingo. Allí estuvieron presentes la precandidata a diputada nacional por CABA, María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, entre otros.

