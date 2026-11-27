La causa $LIBRA se encuentra en un momento determinante. Este jueves salieron sorteados los jueces Daniel Petrone y Gustavo Hornos para resolver junto a su colega Alejandro Slokar si modifican la conformación de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que interviene en la revisión del expediente, que preocupa –y mucho- al presidente Javier Milei. ¿Qué deben definir? Las recusaciones de Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, es decir, si los apartan o no de la causa.

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La sala II debe definir si reincorpora a los querellantes que tenía el criptoescándalo y fueron desplazados por el juez de primera instancia Marcelo Martínez de Giorgi antes de dictar el sobreseimiento de todos los acusados, entre ellos, el presidente y su hermana Karina Milei. Si se restituyen los querellantes, podrán impulsar medidas de prueba y hacer apelaciones. Un papel clave si se tiene en cuenta que el fiscal Eduardo Taiano desistió de la acción penal.

Slokar y Ledesma –con la disidencia de Yacobucci- ya habilitaron la queja de los damnificados para que se analice su planteo de volver a ser parte del expediente. Inmediatamente después de esta decisión, el trader Mauricio Novelli –amigo de Milei- recusó a Ledesma. Luego una de las querellas hizo lo propio con Yacobucci. Como este martes ambos camaristas rechazaron correrse del expediente se convocó a otros dos jueces de la Casación para que con Slokar determinen si sostienen a Ledesma y Yacobucci en el caso o corren a uno o a ambos de la causa.

Las recusaciones y los escenarios que se abren

El trader Mauricio Novelli, amigo de Milei y acusado de ser el intermediario de la presunta criptoestafa, pidió apartar a Ledesma luego del revés que recibió el 4 de noviembre pasado en Casación, cuando se aceptó la queja de los damnificados y se abrió la posibilidad de reincorporar a los querellantes en la causa.

El trader esperó esa resolución —cuando la jueza Ledesma conformó mayoría con Slokar y votó a favor de habilitar los recursos de los querellantes excluidos— para presentar el pedido de apartamiento. ¿Por qué pidió el desplazamiento de la camarista? Porque pertenece al Comité Consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), una de las ONG que pidió ser tenida por querellante en la causa $LIBRA. Lo cierto es que INECIP –que pidió junto a CIPCE a la Fiscalía Anticorrupción que intervenga cuando se dictaron los sobreseimientos- no fue aceptada como querellante sino solo como amicus curiae.

Luego de esa jugada de Novelli, el damnificado del caso $LIBRA Juan Patricio Marchetto recusó a Yacobucci porque su hijo Ignacio Yacobucci fue designado en un cargo jerárquico del ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques. El 29 de septiembre pasado, justo en la previa a que tenga que intervenir en la causa del criptoescándalo, el hijo del camarista fue nombrado al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques. Una especie de Nº 2 del ministerio.

La decisión de Mahiques provocó todo tipo de suspicacias. No es para menos. El reparto de cargos por parte del ministro de Justicia a familiares de quienes intervienen en $LIBRA parece moneda corriente: Ana Juan, la esposa de Martínez de Giorgi, quien sobreseyó a todos los acusados, fue nombrada jueza por Milei y Mahiques. Y cuando el juez Daniel Rafecas intervino de manera momentánea en el expediente y recibió una presentación de la Fiscalía Anticorrupción para reabrir la investigación, el ministro de Justicia lo propuso para camarista. El pliego de Rafecas para ese ascenso ya está en el Senado.

Este martes, Ledesma y Yacobucci rechazaron las recusaciones en su contra. Pero no lo hicieron in limine sino que dejaron la decisión final en manos de Slokar y dos colegas, quienes este jueves fueron sorteados.

Yacobucci, a quien se pidió apartar porque podría haber perdido su imparcialidad tras el nombramiento de su hijo, sostuvo que debe seguir en la causa: “Las consideraciones expuestas por el recusante no superan el plano retórico y de meras hipótesis y especulaciones, sin alcanzar, por lo tanto, a demostrar la existencia de circunstancias concretas que justifiquen un temor objetivamente fundado acerca de mi imparcialidad para intervenir en el caso”. “Por lo demás, atendiendo a que no encuentro afectada mi objetividad para resolver la cuestión sometida a conocimiento de esta Cámara, no admito la procedencia de la causal de recusación invocada”, agregó. No obstante, dejó “sometida al criterio de mis colegas la decisión acerca del apartamiento pretendido”.

Ledesma hizo lo propio. A la hora de rechazar su recusación, afirmó: “En el presente caso, mi vinculación exclusivamente académica con INECIP, la ausencia de participación en sus decisiones institucionales y el desconocimiento de las intervenciones que se le atribuyen en este proceso me permiten afirmar que no advierto circunstancias que comprometan mi independencia de criterio o mi imparcialidad para resolver las cuestiones sometidas a conocimiento de esta Cámara”. “Las decisiones jurisdiccionales que me corresponde adoptar se encuentran exclusivamente determinadas por las circunstancias del caso, los argumentos de las partes y el derecho aplicable, con absoluta independencia de las posiciones que pueda expresar esa institución”, añadió. Por eso, concluyó: “En consecuencia, sin afirmar en este caso la existencia de una causal que comprometa mi imparcialidad ni solicitar mi apartamiento, pongo las circunstancias expuestas a consideración de mis colegas, a fin de que resuelvan la recusación formulada conforme a los estándares constitucionales y convencionales aplicables”.

Ahora la suerte de ambos en esta causa será definida por Slokar, Hornos –uno de los visitantes de Macri enla Quinta de Olivos- y Petrone –íntimo amigo del exministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, y que según publicó Chequeado tiempo atrás era el único juez de Casación con inversiones en criptoactivos-. ¿Qué harán estos camaristas? ¿Correrán a sus colegas y promoverán una nueva integración del tribunal que sellará la suerte del caso $LIBRA?

En la actual conformación Ledesma ya votó junto a Slokar y habilitó la queja de los damnificados, lo que abrió la discusión en Casación en torno a la reincorporación de los damnificados. Por eso, Novelli intenta romper esa mayoría. Luego de ese movimiento, el pretenso querellante Marchetto cuestionó a quien se opuso a esa mayoría.

Así las cosas, los tres escenarios que se abren son:

Que los camaristas rechacen las dos recusaciones

Esto dejaría la sala como está. Si Hornos votara de acuerdo a sus antecedentes, es decir, con la misma vara con la que trató sus propias recusaciones, debiera rechazar el pedido de apartamiento de sus colegas. Hornos fue recusado multiplicidad de veces. Como publicó El Destape, es uno de los jueces que visitaba al entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada en secreto. Nunca se apartó de las causas en la que se pidió su desplazamiento. Él mismo rechazó las recusaciones in limine.

Que los camaristas acepten una de las recusaciones y no la otra

Según cuál fuera, el gobierno podría festejar o ver más complicados sus deseos de que se clausure la pesquisa. Ledesma suele hacer mayoría con Slokar. Ambos habilitaron la queja de los damnificados. Yacobucci se opuso. Si se corriera a este segundo –fue el pedido de una víctima- sería una mala noticia para Milei, siguiendo la lógica de la última votación en este caso. Si la desplazada fuera Ledesma –fue el pedido del trader Mauricio Novelli-, el gobierno podría destejar. Los posibles reemplazantes de esta jueza son los restantes camaristas de Casación, de los que en distintos grados todos se acercan más a los intereses del gobierno. Entre ellos se cuenta Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia de la Nación. O Mariano Borinsky a quien el Ejecutivo promociona -por lo bajo- como candidato para la Corte.

Que acepten las dos recusaciones

Justamente, como los reemplazantes serían camaristas que suelen fallar más en sintonía con los intereses de la Casa Rosada, esta decisión favorecería a Milei.

Lo que resuelvan Slokar, Petrone y Hornos será determinante para el futuro de la causa $LIBRA. El caso podría modificar su curso según qué camaristas intervengan. Y el gobierno lo sabe.