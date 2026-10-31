$LIBRA: los hechos que la Fiscalía Anticorrupción destacó que se deben profundizar y complican a Milei

En el pedido para que se reabra la investigación de $LIBRA, el fiscal Sergio Rodríguez, quien está al frente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), remarcó diversos hechos que los investigadores que promovieron el sobreseimiento de todos los acusados en el criptoescándalo dejaron de lado y se deben profundizar. Muchos de los sucesos destacados por la PIA –que es la Fiscalía Anticorrupción- involucran al presidente Javier Milei, el principal beneficiado por el escandaloso cierre de la causa que decretó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, cuya esposa fue nombrada jueza por el primer mandatario hace tres meses.

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Por ejemplo, en el escrito que presentó el jueves (y se hizo público este viernes) el titular de la PIA se preguntó cómo hizo el Presidente para difundir el contrato de $LIBRA si no era de acceso público; destacó la falta de claridad en torno los ingresos de varios de los acusados a la Casa Rosada “autorizados por la Secretaría General de la Presidencia”; e hizo foco, entre otras cosas, en la nota hallada en el celular del trader Mauricio Novelli con referencias a un pago de USD 5 millones por promocionar $LIBRA, de los que una parte eran para el jefe de Estado y su hermana.

Rodríguez, quien asumió la acción penal en la causa tras el desistimiento del fiscal del caso Eduardo Taiano, pidió este jueves que se dejen sin efecto los sobreseimientos. El escrito del titular de la PIA recayó en manos del magistrado Daniel Rafecas, quien está subrogando hasta el 6 de noviembre el juzgado a cargo Martínez de Giorgi, donde tramita el criptoescándalo. Como publicó El Destape, ese mismo día el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, propuso a Milei –imputado en $LIBRA- que ascienda a Rafecas: aquella jornada envió a la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia el proyecto de mensaje al Senado para que el Presidente considere enviar su pliego para integrar la Casación Nacional a la Cámara Alta. Una evidente extorsión sobre quien tendrá el expediente $LIBRA por siete días más y podría hacer lugar a lo requerido por la PIA. Podría interpretarse que si Rafecas fallase a favor de lo planteado por la PIA no tendría el visto bueno del Presidente para convertirse en camarista. Por el contrario, si lo rechazara podría creerse que tendría ese puesto asegurado.

¿Por qué tanto interés por parte de Mahiques en blindar al Presidente ante el planteo de la PIA? Porque en su presentación, la Fiscalía Anticorrupción dejó en claro que el papel de Milei debe investigarse.

Los hechos que involucran al Presidente

El fiscal Sergio Rodríguez puso de manifiesto su desacuerdo con el accionar de Martínez de Giorgi y del fiscal Taiano en este expediente. El titular de la PIA explicó en un escrito de 15 páginas al que accedió El Destape que apela los sobreseimientos dictados por el juez por estar "en discrepancia con las conclusiones alcanzadas, toda vez que, a criterio de este organismo, la investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba". En otro pasaje de la presentación, Rodríguez añadió: "No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario".

Entre otras cosas, el fiscal anticorrupción resaltó que no se investigó en profundidad el rol de Milei:

“Arribar a la conclusión del a quo (es decir, del juez Martínez de Giorgi) sobre la supuesta inidoneidad del engaño para inducir en error a los inversores de un criptoactivo denota una perspectiva parcializada, que omite ponderar en su totalidad las condiciones de emisión del ‘token’, pero principalmente, omite considerar los roles repartidos de todas las personas involucradas en la maniobra denunciada, de las cuales el Sr. Presidente de la Nación participó ”, afirmó titular de la PIA.





”, afirmó titular de la PIA. "El caso investiga si 'libra' se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir . Según se aprecia, el estado actual del caso, no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria ”, añadió Rodríguez.





. Según se aprecia, ”, añadió Rodríguez. "Resta dilucidar cómo hizo el Presidente para difundir un contrato que aparentemente no era de acceso público ni estaba en las redes", señaló el fiscal anticorrupción en referencia al tuit de Milei del 14 de febrero de 2025 en el que hizo público el contrato para invertir en $LIBRA cuando nadie tenía acceso salvo sus impulsores. Recordemos que al momento del lanzamiento quedó comprobado por los análisis telefónicos que Milei estaba en contacto permanente con Novelli. Incluso hubo llamados frenéticos entre ambos en la previa e inmediatamente después de que se lanzara $LIBRA.





en referencia al tuit de Milei del 14 de febrero de 2025 en el que hizo público el contrato para invertir en $LIBRA cuando nadie tenía acceso salvo sus impulsores. Recordemos que al momento del lanzamiento quedó comprobado por los análisis telefónicos que Milei estaba en contacto permanente con Novelli. Incluso hubo llamados frenéticos entre ambos en la previa e inmediatamente después de que se lanzara $LIBRA. El titular de la PIA destacó que no se investigaron en profundidad “los ingresos a la Casa Rosada autorizados por la Secretaría General de la Presidencia”, el área que está a cargo de Karina Milei.

En esa línea, el fiscal Rodríguez precisó: “Si bien en esta primigenia instancia no corresponde discurrir sobre el contenido específico de las reuniones con las personas de interés, las fechas y los reiterados accesos —en particular los protagonizados por Novelli y Morales— constituyen indicios que, valorados de manera conglobada, robustecen la hipótesis delictiva del caso; todo lo contrario a lo sostenido por el fiscal y resuelto por el magistrado de grado". Tal como publicó Ari Lijalad en El Destape apenas estalló el caso (el 15 de febrero de 20025), el trader Novelli ingresó al menos 7 veces a la Casa Rosada; en 6 de esos ingresos mantuvo reuniones con Karina Milei. La visita restante fue al despacho presidencial. También hubo al menos otro breve encuentro de Milei con Novelli en la Quinta de Olivos. Quien también ingresó a la Casa Rosada, se reunió con Milei y hasta se fotografió con el presidente fue el impulsor del token $LIBRA, Hayden Davis –otro de los sobreseídos el pasado 23 de octubre por Martínez de Giorgi-. Estuvo en la Casa de Gobierno el 30 de enero de 2025, el mismo día en que se dieron movimientos de dinero cripto sospechosos.

Rodríguez también destacó “el acotado alcance del peritaje sobre la nota 'final agreement as discussed with H.'” hallado en el celular de Novelli.

Se trata de un elemento que a criterio del titular de la PIA debe profundizarse. No es para menos. Esa nota, que fue hallada en el celular de Novelli por la DATIP y dada a conocer en exclusiva por El Destape, hacía referencia a un acuerdo final entre el trader y Hayden Davis por al menos 5 millones de dólares y mencionaba a Milei.

Tal como reveló El Destape el 14 de marzo pasado, en el peritaje del celular de Novelli hay un archivo que hace referencia al precio presuntamente pactado por la estafa $LIBRA. La imagen muestra un acuerdo de pagos por 5 millones de dólares, que involucra al presidente Milei. El texto detalla una serie de pagos escalonados que incluyen 1,5 millones de dólares por adelantado, otros 1,5 millones de dólares parar Milei por su tuit y otros 2 millones de dólares más que se abonarían tras la firma de un contrato en persona junto a su hermana Karina.

El juez Martínez de Giorgi le quitó valor a ese elemento de prueba para poder cerrar el expediente. ¿Qué dijo el juez el pasado 23 de octubre sobre esa información? Que “no se halló la nota correspondiente en el almacenamiento principal de Apple Notes ni se encontraron fragmentos de texto o metadatos que permitieran reconstruirla a partir de las áreas de almacenamiento examinadas”. Que solo había una imagen de un fragmento de esa nota. Por lo que “el resultado del peritaje (del 15 de mayo de 2026) da cuenta de que no es posible acreditar que dicha nota o acuerdo hubiera sido comunicado a Hayden Davis u otra persona, ni que la propuesta allí mencionada hubiera sido efectivamente formulada, recibida y aceptada. En otras palabras, la expresión ‘this is the final agreement as discussed with H’, no demuestra por sí misma la existencia de un acuerdo perfeccionado ni permite establecer sus términos definitivos, sus partes, su objeto o la eventual inclusión de una contraprestación por el ejercicio indebido de influencia”.

Pero lo cierto es que el peritaje oficial confirmó que Novelli escribió y borró en el Apple Notes de su celular el texto sobre un presunto acuerdo de al menos 5 millones de dólares para que el presidente Milei apoye el lanzamiento del criptoactivo. La imagen de lo escrito por Novelli, que reveló El Destape, fue creada por el propio sistema operativo del iPhone 16 del imputado. Lo que no se pudo comprobar en el análisis que la DATIP es si el intermediario de la criptoestafa pudo enviarle ese texto a alguien. De acuerdo al informe de la DATIP: "Si bien no es posible acreditar su envío a terceros por las aplicaciones examinadas, se confirma que el contenido textual estuvo presente en la aplicación Apple Notes del dispositivo y que el usuario interactuó con dicha nota —mediante apertura, edición o modificación-".

Martínez de Giorgi y Taiano decidieron dejar este elemento de lado.

Los hechos que comprometen a otros acusados

En otro apartado de su presentación que realizó este jueves para que se reabra la investigación, el fiscal Rodríguez resaltó que “la valoración efectuada respecto de lo que se entienden (por) maniobras de entorpecimiento y ocultamiento desplegadas por algunos de los imputados, resultan indicios que refuerzan, en sentido contrario a la conclusión a la que llega el Sr. Juez, la necesidad de profundizar en los hechos objeto de investigación”.

El titular de la PIA mencionó:

“El vaciamiento de las cajas de seguridad por parte de Novelli y su familia”.

La referencia es al hecho de que María Alicia Rafaele y María Pia Novelli, madre y hermana de Mauricio Novelli, vaciaron las cajas de seguridad del trader el 17 de febrero de 2025, el primer día hábil después del escándalo cripto. Se trata de dos cajas que se habían abierto el 4 de febrero, diez días antes del lanzamiento de $LIBRA. Martínez de Giorgi sobreseyó a Rafaela y Pía Novelli el pasado 23 de octubre.

“El borrado de historiales de WhatsApp en el teléfono de (Sergio) Morales”.

Morales trabajaba en la Comisión Nacional de Valores y fue acusado de ser parte del trío de intermediarios que participó del escándalo cripto en torno a $LIBRA. Fue otro de los once sobreseídos.

“La eliminación de conversaciones con el contacto 'Karina Milei RRPP' en el dispositivo de Novelli”.

¿Por qué el trader borró esos intercambios? ¿Qué buscaba ocultar? Al juez y al fiscal del caso no les resultó relevante profundizar en torno a esos interrogantes.

El titular de la Fiscalía Anticorrupción también cuestionó que se hayan dejado de lado los informes de la DATIP sobre los celulares de los involucrados: “La resolución ha valorado datos que surgen de los informes de análisis realizados por la Datip, descerrajando un manto de duda sobre una cadena de custodia que se habría debilitado, en base a afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”. “La información contenida en dichos informes, que por lo dicho no se encuentra valorada, robustece la posición que sostiene que el sobreseimiento dictado resulta prematuro”, añadió el fiscal especializado.

El juez se basó en lo que definió como una filtración para quitarle fuerza a lo que surgió de los informes de la DATIP. ¿Cuál fue la filtración? Una publicación de la periodista y abogada Natalia Volosin que dio cuenta de que Taiano estaba ocultando información a las partes.

Por todo esto, Rodríguez consideró que la investigación debe reabrirse. Hay demasiados hecho que profundizar.

Por qué intervino la PIA

La PIA intervino en la causa $LIBRA luego de que Julián Alfie, en representación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP), y Pedro Biscay, en representación del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) hayan solicitado su participación directa en la causa $LIBRA para reveertir el escandaloso sobreseimiento que dictó Martínez de Giorgi en favor de Milei, su hermana Karina y otros 9 acusados involucrados en el criptoescándalo. El cierre del caso había sido pedido por el fiscal Eduardo Taiano, quien desistió de la acción penal. Esta actitud fue central para la participación de la Fiscalía Anticorrupción.

En su presentación, el fiscal Rodríguez citó la legislación que "autoriza a esta Procuraduría a asumir 'en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública, cuando los fiscales competentes antes mencionados tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la acción'". "Tal circunstancia concurre en el caso reflejada en la actitud procesal asumida por la Fiscalía Federal nro. 8, a cargo del Dr. Eduardo Taiano. En este punto se hace expresa mención que el dictamen presentado por la Fiscalía Federal N° 8 no fue puesto en conocimiento de esta Procuraduría, lo cual habilita la asunción del ejercicio de la acción penal en las presentes actuaciones", agregó en pos de evitar que se perpetúe la impunidad en el criptoescándalo.

Así las cosas, este jueves la PIA se hizo eco del planteo de las dos organizaciones no gubernamentales, asumió el ejercicio de la acción penal y pidió al juez a cargo del expediente –que hoy y por la próxima semana es Rafecas- que reabra el caso que involucra al Presidente. Concretamente, solicitó "se deje sin efecto" la resolución en que se dictaron los sobreseimientos "por entender esta parte que la misma resulta prematura". A su vez, trasladó el escrito de CIPCE e INECIP al mismo magistrado porque se está cuestionando que en el caso no se respetó la Ley de Víctimas.

La PIA también apeló en subsidio, por si el juez a cargo de la pesquisa no acepta su pedido de retomar la acción penal.

Según pudo reconstruir El Destape, es de esperar que Rafecas corra vista del planteo de la PIA al fiscal Taiano la semana próxima y que quien termine definiendo sobre la reapertura o no del caso $LIBRA sea al regreso de su licencia el mismo juez que dictó el sobreseimiento de todos los acusados, es decir, Martínez de Giorgi, cuya esposa Ana Juan fue nombrada magistrada federal de Hurlingham por Milei hace tres meses.

Parece evidente que Mahiques con la elevación que hizo del proyecto de acuerdo en el Senado para el cargo de Rafecas en la Casación Nacional buscó replicar aquella estrategia de meter presión con un nombramiento en pos de lograr, sino un fallo a medida, al menos que no se emita una resolución en contra del Presidente.