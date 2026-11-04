$LIBRA: El mismo día que el juez Rafecas corrió vista a Taiano del planteo de la PIA fue propuesto por Milei para camarista

El juez Daniel Rafecas, quien está a cargo del caso $LIBRA de manera interina, recibió el planteo que realizó la Fiscalía Anticorrupción para que se reabra la investigación que compromete al presidente Javier Milei y le corrió vista al fiscal Eduardo Taiano para que opine sobre el escrito. Esta misma jornada, Milei envió al Senado el pliego de Rafecas para que sea nombrado camarista en la Cámara Nacional de Casación Penal.

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Según pudo reconstruir El Destape, Rafecas -que estará subrogando hasta el 6 de noviembre el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, donde tramita la causa por el criptoescándalo- también enviará a Taiano el escrito del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) que son Amicus Curiae en la causa y pidieron que se revoquen los sobreseimientos de Milei, su hermana Karina y los otros 9 acusados que tiene el caso.

Con estos giros, Rafecas gana el tiempo necesario para no tener que expedirse sobre una causa extremadamente sensible para la Casa Rosada y que fue administrada por un colega suyo de Comodoro Py. Según pudo reconstruir este medio, la intención del magistrado es que estos planteos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA, la Fiscalía Anticorrupción) y de INECIP y CIPCE sean tratados por Martínez de Giorgi, quien termina su licencia este viernes.

Martínez de Giorgi es quien el 23 de octubre pasado dictó en un fallo escandaloso los sobreseimientos de los 11 acusados que tiene esta causa. Lo hizo tres meses después de que Milei designara como jueza a su esposa, Ana Juan, a quien nombró al frente del juzgado federal de Hurlingham; y a instancias de un dictamen también escandaloso del fiscal Eduardo Taiano, quien actuó más como defensor que como acusador público.

En este contexto se abre un interrogante inevitable: ¿El envío del pliego de Rafecas al Senado por parte de Milei –maniobra orquestada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques- es una presión para que el magistrado no falle en contra del gobierno dando curso al planteo de la PIA? ¿Es un intento del gobierno para condicionarlo?

El planteo de la PIA que complica a Milei

La PIA, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, se hizo eco de un planteo que le hicieron las ONG CIPCE e INECIP, y este 29 de octubre asumió el ejercicio de la acción penal en el caso $LIBRA (del que había desistido Taiano) y requirió al juez de la causa que reabra la investigación. La Fiscalía Anticorrupción remarcó diversos hechos que los investigadores que promovieron el sobreseimiento de todos los acusados en el criptoescándalo dejaron de lado y se deben profundizar. Muchos de los sucesos involucran a Milei, el principal beneficiado por el escandaloso cierre de la causa.

El titular de la PIA solicitó "se deje sin efecto" la resolución en que se dictó los sobreseimientos "por entender esta parte que la misma resulta prematura". A su vez, trasladó el escrito de CIPCE e INECIP al magistrado que lleva el expediente porque se está cuestionando que en el caso no se respetó la Ley de Víctimas (este escrito también será girado por Rafecas a Taiano).

La PIA también apeló en subsidio, por si el juez a cargo de la pesquisa, que hoy es Rafecas por una subrogancia, no acepta el pedido de retomar la acción penal. ¿Por qué apeló la Fiscalía Anticorrupción? Por estar "en discrepancia con las conclusiones alcanzadas, toda vez que, a criterio de este organismo, la investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba". En otro pasaje de la presentación de la fiscalía anticorrupción se añadió: "No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario".

En esa línea, en el escrito que presentó el último jueves (y se hizo público este viernes) el titular de la PIA se preguntó cómo hizo el Presidente para difundir el contrato de $LIBRA si no era de acceso público; destacó la falta de claridad en torno los ingresos de varios de los acusados a la Casa Rosada “autorizados por la Secretaría General de la Presidencia” (como el trader Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, señalados como intermediarios en la maniobra; o el impulsor del $LIBRA, Hayden Davis); e hizo foco, entre otras cosas, en la nota hallada en el celular de Novelli con referencias a un pago de USD 5 millones por promocionar el token del escándalo, de los que una parte eran para el jefe de Estado y su hermana.

La PIA es la procuraduría federal especializada en investigar la corrupción. Y tomó el planteo que le realizaron CIPCE e INECIP porque el fiscal del caso desistió de la acusación y los involucrados en la imputación son funcionarios públicos.

Rafecas, como subrogante, decidió este martes correrle vista de ese planteo a Taiano. Es de esperar que el fiscal del caso, que siempre se mostró más interesado en obstaculizar el avance de la causa que en promoverlo, cuestione lo planteado por la PIA. Es muy factible que tanto Martínez de Giorgi como Taiano se mantengan firmes en sus posiciones de blindar a Milei. Por lo que el escrito de la PIA escalaría como apelación ante la Cámara Federal porteña.

El accionar de la PIA e INECIP y CIPCE es clave para mantener la causa con vida. Es que lo resuelto por Martínez de Giorgi apuntaba al cierre definitivo del expediente porque no hay querellantes. Los damnificados que actuaban como acusadores privados fueron apartados por el mismo magistrado. Esos damnificados están a la espera de que la Cámara Federal de Casación Penal (no la Nacional a la que irá Rafecas) se expida sobre la apelación que plantearon para que se revoque la decisión de desplazarlos. Intervienen los camaristas Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma. Según pudo reconstruir este medio, no había novedades sobre esta cuestión esta semana. Lo que definan esos tres jueces también será clave. Porque si los damnificados vuelven a ser parte de la causa podrán recurrir los intenteos de clausura de la investigación.

Milei propone a Rafecas para la Casación Nacional

En este contexto, Milei envió el pliego de Daniel Rafecas para que pase de Comodoro Py a la Cámara Nacional de Casación. Se trata de un ascenso porque pasaría a ser camarista. La coincidencia temporal invita a las suspicacias. Sobre todo, con el antecedente de la esposa de Martínez de Giorgi.

“Al H.Senado de la Nación: Tengo el agrado de dirigirme para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación , en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional del Vocal de la Cámara Nacional de Casación Penal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 7, doctor Eduardo Daniel Rafecas”, se lee en el mensaje enviado a la Cámara Alta. Lleva la firma de Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. ¿Por qué no firmó Mahiques, quien es el que había propuesto a Rafecas a Milei para ese cargo, tal como informé El Destape? Porque según dijeron de su entorno está de licencia hasta este miércoles. Y justo el presidente la Nación viaja al exterior y requerían que el pliego estuviese enviado esta semana. ¿El apuro? Parece evidente. Porque este concurso estaba hace demasiado tiempo en el Poder Ejecutivo.

El juez Daniel Rafecas concursó y quedó primero en la terna para la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital hace años, en 2018. Se trata de una terna que compartió con Fernando Caunedo y Alberto Huarte Petite. Finalmente, justo cuando tenía la causa $LIBRA, Milei y Mahiques decidieron que era el momento para promoverlo. Ahora su pliego será analizado por la comisión de Acuerdos del Senado y si recibe el visto bueno luego por el plenario de la cámara. Si una mayoría simple aprueba su pliego, quedará a tiro de decreto para ser camarista.

Rafecas, que actualmente está al frente de juzgado N° 3 y subroga el N° 6 –además del momentáneo interinato en el N° 8-, había sido el candidato del entonces presidente Alberto Fernández para la Procuración General pero no tuvo el apoyo político de la toda la coalición gobernante y su postulación cayó. En enero de este año, desde LLA ya habían destacado El Destape que a Rafecas podía ser nombrado camarista este año: “Le fue muy bien en el examen”, dijeron entonces, y señalaron que “es un buen candidato para juez de casación ordinaria”.

De concretarse su partida de los tribunales de Comodoro Py, Rafecas dejará diversas causas que son monitoreadas de cerca por la Casa Rosada. Una de las más sensibles tiene que ver con el atentado a la AMIA, donde recientemente dictó el procesamiento de ocho acusados iraníes y libaneses (aplicó la ley de juicio en ausencia que impulsó el gobierno de Milei); y otra que hace foco en el financiamiento de un acto de Milei en el Movistar Arena, en la que en la denuncia se apuntó a la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, involucrada en hechos de corrupción investigados en el caso ANDIS.

Designado juez federal en Comodoro Py en 2004 por Néstor Kirchner, desde el juzgado N° 3 investigó los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de un caso que sigue abierto por diversos hechos.

Con la factible partida de Rafecas, quedarán 5 vacantes en los juzgados de primera instancia de Comodoro Py, casi la mitad de los despachos (son 12). En la actualidad están vacantes los juzgados 6, 9, 11 y 12. Este posible vacío abriría la puerta a una nueva avanzada de Mahiques sobre los tribunales más políticos del país.