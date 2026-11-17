El damnificado del caso $LIBRA Juan Patricio Marchetto recusó este lunes al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Guillermo Yacobucci porque su hijo Ignacio fue designado en un cargo jerárquico del ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques. Yacobucci padre debe resolver junto a dos colegas si en el caso del escándalo cripto reincorpora a las víctimas como querellantes. Se trata de un paso determinante para el futuro de causa en la que está involucrado el presidente Javier Milei y donde se decretó el escandaloso sobreseimiento de todos los acusados en primera instancia. Si los querellantes retornan al expediente, la investigación volverá a cobrar impulso penal ya que podrán pedir medidas y apelar las decisiones que tome la Justicia.

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El reparto de cargos por parte de Mahiques a familiares de quienes intervienen en este caso que es seguido de cerca por el Presidente parece moneda corriente: casualmente, la decisión de beneficiar a todos los imputados que tenía la causa la tomó el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi luego de que Milei y Mahiques nombraran jueza federal a su esposa Ana Juan. Y cuando el juez Daniel Rafecas intervino de manera momentánea en el expediente y recibió una presentación de la Fiscalía Anticorrupción para reabrir la investigación, Mahiques lo propuso para camarista.

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Marchetto, representado legalmente por los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois, pidió este lunes que se aparte a Yacobucci porque el pasado 29 de septiembre Mahiques designó al hijo del camarista al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques. Una especie de Nº 2 del ministerio. Yacobucci padre integra la sala II de la Cámara de Casación que revisa las actuaciones del escándalo cripto junto a Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. Y en sus manos tiene la posibilidad de reabrir la investigación, algo a lo que pareciera oponerse.

El 4 de noviembre pasado, después de la designación de su hijo, Yacobucci votó en contra de aceptar la queja de los damnificados del caso $LIBRA, quienes recurrieron a la Casación para que se revea si vuelven a ser tenidos como parte en el expediente. Quedó en minoría. Slokar y Ledesma abrieron la queja y ahora la sala II de Casación debe resolver la cuestión de fondo de ese planteo: si reincorpora a los querellantes corridos por Martínez de Giorgi antes de dictar el sobreseimiento delos 11 acusados que tiene el caso.

Por esta razón, en el escrito presentado este lunes en el máximo tribunal penal del país, Marchetto resaltó que en el escandaloso sobreseimiento que se dictó en el expediente el 26 de octubre pasado se “valoró como prueba definitiva la conclusión de la Oficina Anticorrupción, organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación”. Es decir que la cartera al mando de Mahiques jugó un rol importante en lo que se está discutiendo en la causa.

En esa línea, Marcheto resaltó: “La relación del Ministerio de Justicia con esta causa resulta evidente desde un análisis objetivo”. Acto seguido recordó que “el 20 de febrero de 2025 mediante el decreto 114/2025, el Presidente creó en el ámbito de ese Ministerio una unidad de investigación (UIT) sobre el caso $LIBRA e instruyó a la Oficina Anticorrupción para que interviniera y la Oficina Anticorrupción, que depende de ese Ministerio, concluyó el 5 de junio de 2025 que el presidente no había infringido la Ley de Ética Pública al difundir el criptoactivo. Esa conclusión habría sido valorada como prueba concluyente a la hora de dictar el sobreseimiento”.

“Asimismo el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a cuyo mando se encuentra el Mg. Ignacio Martín Yacobucci tiene competencia en materia de lavado de activos, ámbito vinculado al circuito de los fondos investigados en el expediente”, agregó el damnificado del caso $LIBRA en pos de que se corra a Yacobucci padre del expediente.

En el nombre del padre

Marchetto destacó en su presentación de este lunes – a la que accedió El Destape- que “la causal invocada por esta parte es sobreviniente” a distintas decisiones que la Casación tomó en la causa “y se basa exclusivamente en la disposición 439/20263 , del 25 de septiembre de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre de 2026” en la que “se designó al Mag. Ignacio Martín Yacobucci, hijo del juez recusado, como Coordinador del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”. “El cargo figura en el organigrama oficial del Ministerio de Justicia dentro de la Unidad Ministro, es decir, bajo la dependencia directa del ministro. Fuentes periodísticas lo describen como el «segundo» del ministro dentro de la cartera”, se añadió en la presentación.

En esa línea, explicó que “la causal de recusación invocada por el pretenso querellante es en definitiva la que se establece en el inc. 4 del artículo 55 del CPPN: ‘Si él o alguno de dichos parientes (dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad) tuvieren interés en el proceso’”. “En el mismo sentido se podría remitir a la primera parte del inc. 12 del mismo artículo en lo que refiere ‘Si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, hubieren recibido o recibieren beneficios de importancia de alguno de los interesados…’”. Para Marchetto y sus abogados “es evidente que un cargo jerárquico en la Administración Pública Nacional, de libre designación y remoción, es un beneficio de importancia. Ese beneficio fue conferido por el Poder Ejecutivo que encabeza el principal imputado, y es ejercido bajo la dependencia de un ministro designado por él”.

“Además, fue otorgado durante la tramitación del proceso, un mes antes del sobreseimiento y mientras la cuestión de las querellas seguía abierta”, resaltó el damnificado y pretenso querellante.

En el mismo sentido, en el pedido de recusación se agregó: “El inciso 4 contempla el supuesto de que un pariente del juez, dentro de los grados del inciso 2, «tuviere interés en el proceso». El hijo del juez recusado ocupa un cargo de confianza en el mismo Ministerio cuyos organismos (la unidad creada por el Decreto 114/2025 y la Oficina Anticorrupción) intervinieron en los hechos y cuyas conclusiones fueron valoradas en el sobreseimiento. Su continuidad en el cargo depende de la voluntad de las autoridades políticas de la persona cuya situación procesal se discute aquí. Ese interés, al menos institucional y funcional, se proyecta sobre el resultado del recurso: si se repone a las querellas, la causa puede reabrirse”.

Es decir, el pretenso querellante puede considerar que el nombramiento del hijo del camarista en la cartera judicial es un condicionante para Yacobucci a la hora de votar en esta causa.

Por ejemplo, Marchetto recordó que “el Dr. Juan Bautista Mahiques, actual Ministro de Justicia y jefe directo de Ignacio Yacobucci, se ha manifestado en reiteradas veces respecto de la presente causa”. Y citó que “el 17 de Marzo pasado en el programa ‘La Cornisa’ manifestó que le parecía una imprudencia acusar a Milei de haber participado en una estafa” en referencia al caso $LIBRA.

Si esto no alcanzase para correr a Yacobucci, el pretenso querellante indicó que el examen sobre si es idóneo que el camarista intervenga en esta causa “debe hacerse desde la perspectiva de un observador razonable, que pueda tener sospechas fundadas de parcialidad”. “La propia Cámara Federal de Casación Penal ha reconocido la garantía de imparcialidad como causal autónoma de inhibición y recusación. Ese estándar es objetivo y no exige demostrar una parcialidad real del magistrado, cuya honorabilidad no pongo en duda. Basta con que existan circunstancias verificables que justifiquen, a los ojos de un observador razonable, el temor de que el juez no actúe con plena independencia”, indicó Marchetto, con el auspicio legal de Rechanik y Grabois.

La recusación de otra camarista y la sala en duda

La recusación de Yacobucci se suma a la que la defensa del trader Mauricio Novelli presentó la semana pasada contra Ángela Ledesma, otra de las integrantes de la sala II que debe intervenir en el caso $LIBRA. Lo que abre un signo de pregunta sobre la conformación de la sala que tiene que resolver el futuro de la causa $LIBRA.

Novelli, acusado de ser el intermediario de la presunta criptoestafa, pidió apartar a Ledesma luego del revés que recibió el 4 de noviembre pasado en Casación. El trader esperó al fallo que abrió la queja de los damnificados —cuando la jueza Ledesma conformó mayoría con Slokar y votó a favor de habilitar los recursos de los querellantes excluidos— para presentar su recusación. ¿Por qué pidió el apartamiento de la camarista? Porque pertenece al Comité Consultivo del INECIP, una de las ONG que pidió ser tenida por querellante en la causa $LIBRA. Lo cierto es que INECIP –que pidió junto a CIPCE a la Fiscalía Anticorrupción que intervenga cuando se dictaron los sobreseimientos- no fue aceptada como querellante sino solo como amicus curiae.

Ante este cuadro de situación, Marchetto comparó en su presentación de este lunes su planteo contra Yacobucci del que realizó la defensa de Novelli contra Ledesma: “La recusación solicitada es diametralmente opuesta a la requerida –según fuentes periodísticas ya que no hemos tomado conocimiento formal de la misma– por la defensa de Mauricio Gaspar Novelli por una supuesta vinculación con el consejo consultivo de una ONG que es ajena al expediente, situación, además, que era conocida desde la primera intervención en el presente expediente”, señaló. Y añadió: “Para el pretenso querellante resulta fundamental esta distinción porque cuando la conducta ajena degrada una institución, diferenciarse deja de ser una opción y se convierte en un imperativo moral. Así las cosas mientras esta recusación obedece a una cuestión sobreviniente y la misma deja a salvo el buen nombre y honor del magistrado recusado, la requerida de la defensa obedece simplemente a una disconformidad con el voto de la Dra. Ledesma el pasado 4 de noviembre”.

¿Qué sucederá tras las dos recusaciones planteadas? Se abren dos caminos posibles. Uno es que la sala en su conjunto, con Slokar, Yacobucci y Ledesma incluidos, rechace in limine los dos planteos y la sala siga interviniendo con la misma composición. Si esto no sucediera se deberá convocar a uno o dos camaristas de la Casación para que junto a Slokar definan los dos pedidos de apartamiento. La convocatoria sería por sorteo. Entre los integrantes de la Casación se encuentra Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista. ¿Se excusaría de resolver si saliera sorteado? El interrogante por ahora no tiene respuesta.

¿Por qué es clave el futuro de estas dos recusaciones? Porque se está discutiendo la conformación de la sala que tiene resolver un planteo determinante para el caso $LIBRA. Los que jueces que intervendrán tendrán en sus manos, ni más ni menos, que la posibilidad de resucitar la investigación que tanto preocupa al Presidente. Si la Casación reincorpora a los querellantes, estos podrán darle el impulso penal a la investigación que le quitó el fiscal Eduardo Taiano, quien desistió de seguir acusando. Esto significa que podrán impulsar la acción penal, volver a aportar pruebas y apelar todas las decisiones que se tomen.

El de los pretensos querellantes es un planteo que se hizo en Casación y corre en paralelo al que hizo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez en primera instancia. La PIA (que es la Fiscalía Anticorrupción) reclamó reasumir la acción penal que abandonó Taiano y también busca que no se cierre el caso de forma definitiva.