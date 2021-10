El Frente de Todos avisa: "El Ministerio de Salud puede avanzar y poner las etiquetas"

El diputado Pablo Yedlin, Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara Baja, anticipó la posible jugada del Gobierno ante el freno del macrismo.

El Frente de Todos le respondió a Juntos por el Cambio por no haber bajado a la Cámara y dar el quórum. De esta forma, uno de sus representantes, indicó: "El Ministerio de Salud puede avanzar y poner las etiquetas". El autor de la frase fue diputado Pablo Yedlin, Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara Baja.

Yedlin habló con Dady Brieva en Volver Mejores por El Destape Radio sobre la ley de etiquetado frontal y adelantó: “Hoy el Ministerio de Salud podría decidir poner las etiquetas. Yo no sé si va a haber sesión antes de las elecciones y después tenemos que tratar el presupuesto. Entonces el ministerio puede avanzar en esto”.

“La ley de etiquetado frontal viene a poner una etiqueta negra en los alimentos con exceso de calorías, grasa, azúcares, con el objetivo de que la población vea y decida con conocimiento”, dijo el legislador.

La Cámara de Diputados iba a tratar este martes desde las 11 el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos que tiene media sanción en el Senado desde el año pasado y que perderá estado parlamentario en dos meses por el parate del Congreso. Finalmente, Juntos por el Cambio no dio quórum en la primera sesión presencial de Diputados que no solo iba a tratar el proyecto de etiquetado de alimentos que busca convertirse en ley sino también un proyecto para defender a las personas en situación de calle.

Juntos por el Cambio decidió hoy no asistir a la sesión por lo que fracasó el intento del Frente de Todos, que reunió 122 diputados, sólo 7 menos del quórum necesario, convocó para las 13.30 otra reunión para intentar consensuar un temario y buscar sesionar esta misma tarde, tras la incorporación de otros temas, entre ellos la Ley Ovina que tiene dictamen y está en condiciones de debatirse en el recinto.

“Estos alimentos con etiquetas sufren una restricción en la publicidad a partir de la ley”, explicó. “Brasil tiene un etiquetado diferente, hay que ver cómo se va a armonizar en el Mercosur”, reparó Yedlin.

“Yo soy de Tucumán, una provincia azucarera, teníamos ciertas observaciones, pero no pudimos discutir. La oposición tanto quería venir, que no quería sesiones virtuales, nos hisopados todos, gastamos en pasajes y quedaron atrás de las cortinas”, cuestionó. Por otro lado, agregó que "el sobrepeso y la obesidad son una epidemia, requiere de política pública. Uno de los factores es la pobreza, gente que no puede optar por el alimento con menos etiquetas sino por el más barato. Una de las cosas que tenemos que hacer para combatir la obesidad es que haya más trabajo”.

Asimismo, expresó: “En el oficialismo acompañamos la idea pero tenemos algunas objeciones en el texto, detalles técnicos. Cualquier modificación obliga que vuelva al Senado entonces vamos a acompañar en general”. En ese mismo sentido, ante el abandono de Juntos por el Cambio, indicó: "una sesión frustrada no le hace bien a nadie".

“El sistema remoto era super confiable y eficaz pero ellos tampoco querían sesionar, salvo los temas que ellos querían debatir”, continuó y aclamó: “Que pongan el tema que quieran pero que vengan y trabajen”.

“Hubo cuatro compañeros que no estuvieron, uno de viaje, uno con covid y dos renunciaron y aún no fueron reemplazados, el resto estuvimos todos. La oposición se ha comportado de una manera muy poco ética, sobre todo en salud. Declaman República y han sido los artífices de todo lo contrario”, criticó. Además, Yedlin, candidato a Senador nacional por Tucumán, se refirió a la gestión de Juan Manzur como Jefe de Gabinete: “Lo veo muy comprometido y entusiasmado y con muchísimo trabajo”.