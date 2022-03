Un senador no peronista pide aplicar la ley de Abastecimiento por la inflación: "Para todo"

Alberto Weretilneck habló con El Destape Radio y propuso que la Ley de Abastecimiento se aplique "para todo" en el marco de las medidas contra la inflación.

El senador Nacional y exgobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, habló con El Destape Radio de cara al tratamiento en el Senado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y manifestó su apoyo a la Ley de Abastecimiento y solicitó que se aplique "para todo".

En conversación con el ciclo Caballero de Día, Alberto Weretilneck se refirió a la inflación y sugirió que el mecanismo más adecuado para controlarla es "la confianza". "Un Gobierno o un ministerio de Economía pueden tomar todas las medidas que quieren, pero si no les creen no hay manera de bajar la inflación. Si hay algo de lo que está careciendo el Gobierno es de la confianza", observó.

"El Gobierno no marca las medidas, populares o impopulares, y tenemos cosas en el medio como la guerra que sabemos cómo presiona en los granos y en los insumos para la energía. Las retenciones son a la soja, pero la soja no es formadora de precios en la Argentina, no impacta en la mesa de los argentinos. Necesitamos medidas más virtuosas en lugar de medidas fáciles y sencillas", agregó.

En esa línea, el senador fue consultado sobre la decisión de la Secretaría de Comercio Interior de intimar a las empresas integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentina (ABC) en el marco de la Ley de Abastecimiento, que contempla multas, clausura de establecimientos y decomiso de mercaderías y productos de la infracción. "Estoy de acuerdo para todo", sintetizó Weretilneck.

"Hay que mirar bien las exportaciones de petróleo y también hay que ver si vamos a tener suficiente nafta como producto derivado. No es mala la ley cuando tiene un uso medido, justo y razonable", propuso.

Por otro lado, de cara al tratamiento en el Senado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el exmandatario de Río Negro compartió: "​​​​​​Creo que va a haber una mayoría bastante importante para el tema que se trata que es complejo, muy difícil y personal, inclusive". "Todos entendemos la postura personal que puede tener cada uno, que va desde lo ideológico y lo partidario, desde lo técnico y los fanatismos. Es un tema muy difícil y complejo, con mucha historia para analizar en este caso", reconoció.

"Lo que más influye es la posibilidad del default, lo que más condiciona el voto de muchos, lo que cada uno de nosotros vimos que podría llegar a pasar, al menos, por unos años. si me preguntan qué siento, este acuerdo, la manera en la que se tomó el crédito, el uso que se le dio al dinero y cómo se fue del país... ese dinero se usó para pagar deudas de bancos y de fondos y sabemos que, así como se ha pagado, no ha quedado en el país", reclamó al tiempo que propuso que "tiene que seguir una investigación judicial porque este crédito fue tomado por la gestión anterior y no cumplió con ninguno de los artículos de la Constitución".

"Lo que más hay que mirar las acciones que tomó el Gobierno cuando no estableció ningún tipo de control y el dinero salió rápidamente del país", añadió.