Leandro Santoro: "Lo que más nos preocupa es la agenda de la ultraderecha"

El candidato del Frente de Todos celebró la convocatoria por el Día de la Lealtad en Plaza de Mayo y cargó contra la oposición.

El candidato a diputado por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, aseguró: "Los que estamos acá sentimos mucho no poder copar la calle en el primer tramo de la campaña". Lo dijo en el marco del Día de la Lealtad Peronista en Plaza de Mayo. También celebró el reencuentro de la militancia en las calles y cargó contra la oposición.

"Somos parte de un movimiento popular, de un proyecto colectivo que reivindica en esta fecha la irrupción del pueblo en la Historia. En este momento, en el que estamos esperando salir de la pandemia, la posibilidad de encontrarnos y abrazarnos es una caricia al alma. Muchos de los que estamos acá lamentamos no acompañar al Gobierno en el primer tramo de la pandemia como consecuencia de las medidas de cuidado", compartió Leandro Santoro en diálogo con C5N

"Todos los que estamos acá sentimos mucho no poder copar la calle en el primer tramo de la campaña... Ahora, que la campaña de vacunación da resultado, aunque hay que cruzar los dedos, usar barbijo y respetar las medidas sanitarias, nos encontramos y nos reconocemos", remarcó.

En este sentido, el candidato porteño se refirió a la celebración del año pasado que no pudo ser debido a las medidas para evitar los contagios de coronavirus. "Faltó movilización pero no fue un error político sino una medida consecuente a partir de la responsabilidad que tenemos por gobernar la Argentina", afirmó.

"Mientras la oposición, a los pocos días de que se habían pedido las medidas para evitar contagios, denunciaban una 'infectadura' o quemaban barbijos, podemos decir de manera irresponsable, porque todavía la campaña de vacunación no estaba en marcha", lanzó. "Nosotros estábamos obligados a hacer lo contrario, quedarnos en casa. Lamentablemente, para todos nosotros fue muy doloroso no poder iniciar la campaña reencontrándonos en las movilizaciones que tanto nos gustan", destacó.

"Cuando vemos que la tasa de contagio comienza a bajar, se alcanzan mayores cuotas de libertad para que podamos movernos más tranquilos. Lo primero que hicimos fue estar acá. Esto responde a una necesidad política y a una necesidad emocional", agregó.

Luego, en referencia al rol de la oposición de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, Santoro observó: "la oposición es heterogénea y hay sectores responsables e irresponsables".

"Lo que más nos preocupa es la agenda de la ultraderecha y cómo está condicionando a Juntos por el Cambio. Seis meses atrás, si te decía que iban a hacer campaña con reducir derechos laborales, me ibas a decir que era impensado... Que iban a recorrer las villas de la Ciudad reivindicando a (Domingo) Cavallo, me ibas a decir que era una locura", apuntó.

"Las cosas que están planteando me preocupan mucho. Me preocupa la agenda reaccionaria y que se junten porque es una derecha que, lamentablemente, termina condicionando a la derecha más racional", insistió al tiempo que se refirió al diálogo con ese sector de la política. "La Argentina tiene desafíos muy importantes y tiene restricciones. Si no resolvemos la deuda externa no podemos resolver el crecimiento ni luchar contra la inflación y para eso necesitamos de todas las fuerzas", propuso.

"Porque la deuda no la va a pagar Alberto (Fernández) sino el que viene y el que viene porque tomaron deuda por cien años. Se necesitan consensos", insistió.

"Para bailar el tango hacen falta dos y para el diálogo político también. Nosotros tenemos predisposición. Ojalá después de las elecciones podamos organizar una mesa para definir comunes denominadores. Es imprescindible para la suerte, no del gobierno de Alberto Fernández, sino de la República Argentina", concluyó.