Rossi: "¿Cuántos deben pensar que el alegato de Luciani es la sentencia?"

El interventor de la AFI, Agustín Rossi, se refirió a las palabras finales de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Causa Vialidad.

El interventor de la AFI, Agustín Rossi, se refirió a las palabras finales de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la Causa Vialidad y se preguntó sobre la cobertura mediática: "¿Cuántos argentinos deben pensar que el alegato de (el fiscal Diego) Luciani es la sentencia definitiva?".

Señaló que “hay un proceso de construcción: el lawfare, partido judicial, el sistema de medios concentrados construye sentido, la extrema derecha y la violencia política y eso termina en un tipo que le pone un revolver en la cabeza a Cristina. Todo tiene que ver con todo”.



En diálogo con El Destape Radio, el funcionario se preguntó: "¿Cuántos argentinos deben pensar que el alegato de Luciani es la sentencia definitiva? Es lo que difundieron los sistemas de medios concentrados".

El juicio en la causa Vialidad se reanudó esta mañana con las palabras finales de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien habló ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2 desde su despacho en el Senado Nacional. En este contexto, la ex presidenta sostuvo que el Tribunal que la juzga es un "pelotón de fusilamiento" y habló de las 20 mentiras que se dijeron para acusarla de hechos "que no solamente eran falsos, sino que no existieron siquiera".

“La caracterización del partido judicial es absolutamente acertada”, añadió Rossi en la misma línea. Asimismo, se refirió la tensión política con Juntos por el Cambio y planteó: “Es grave que Patricia Bullrich no haya condenado el intento de magnicidio contra Cristina”. “Que Bullrich no condene, legitima. Si no condenás, defendés”, añadió Rossi.

Asimismo formuló: “Estos grupos extremistas terminan siendo protegidos por un sector de la dirigencia política en Argentina”. “En las próximas elecciones van a estar en juego los derechos individuales”, advirtió de cara a 2023.

El futuro del Frente de Todos de cara a las elecciones 2023

Rossi, del mismo modo, y sobre el año que viene, planteó: “Soy optimista sobre la unidad del Frente de Todos. El desafío es conjugar todos los aspectos positivos que tiene el espacio de acá para adelante. Ni en los momentos de mayor tensión estuvo en duda la unidad”.

“Hay que dejar de mirar al Gobierno de costado. Yo reivindico al Gobierno, pero si no lo querés reivindicar en su totalidad, miremos los aspectos positivos. Porque este Gobierno, con todos los problemas, es mucho mejor que el de Macri”, resaltó. “La dimensión de Cristina como estadista es superior a cualquier miembro de la dirigencia política argentina, del oficialismo y de la oposición”, expresó Rossi.

Sobre la investigación a los dichos de Milman que figuran en el expediente del intento de magnicidio, Rossi puntualizó: “Hay muchas irregularidades y Milman tiene que dar respuestas sin ninguna duda”. Además agregó: “Milman es Bullrich y Bullrich es la que no condenó el ataque a Cristina”. “Tenemos el desafío de bajar la inflación y definir el escenario electoral en el que se va a jugar”, concluyó Rossi.

La sentencia

El Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el próximo 6 de diciembre el veredicto en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz que se sigue a 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien hoy pronunció sus palabras finales, F según se anunció al finalizar la audiencia.

En sus palabras finales que pronunció este martes vía Zoom, la funcionaria cruzó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. "Como dije antes, la sentencia estaba escrita, lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal acusada como lo pasó con la fiscalía. porque fueron tres años en los que no pudieron probar nada. No solamente descubrimos que eran falsos sino que incluso no habían ocurrido", señaló. "Esta causa va a ser estudiada para ver cómo funcionaba los juzgados que se volvieron partidos políticos", adelantó.

En este juicio la Fiscalía pidió 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos para la dos veces presidenta de la Nación, al acusarla de supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta. La de hoy fue la segunda jornada dedicada a las palabras finales de los imputados dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse durante este martes.