Cristina Kirchner a los jueces de Vialidad: "Esto es un pelotón de fusilamiento"

La vicepresidenta cruzó a los fiscales Mola y Luciani en sus últimas palabras en la causa Obra Pública. "Inventaron, ocultaron, tergiversaron y mintieron", acusó.

La vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 al que definió como "pelotón de fusilamiento" y cruzó a los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani a quien acusó de "mentira, agravar y actuar en contra del derecho". La funcionaria dio sus últimas palabras a través de la plataforma Zoom en el juicio por la causa Obra Pública.

"Este tribunal es un pelotón de fusilamiento y se inició a través de la increíble diatriba, porque no se puede decir que fue una acusación ni alegato, a los 20 días que los fiscales Luciani y Mola se dedicaron a injuriar agravar y actuar no conforme a derecho cual editorial de Clarín y la Nación. Deberían ser los periodistas estrellas de estos medios", afirmó Cristina Kirchner desde su despacho en el Senado.

"Durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron y mintieron", acusó a Mola y Luciani. Luego cuestionó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

"Como dije antes, la sentencia estaba escrita, lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal acusada como lo pasó con la fiscalía. porque fueron tres años en los que no pudieron probar nada. No solamente descubrimos que eran falsos sino que incluso no habían ocurrido", señaló. "Esta causa va a ser estudiada para ver cómo funcionaba los juzgados que se volvieron partidos políticos", adelantó.

"Otros van a tener que responder por lo que se haga, no lo pudieron hacer el fiscal Luciani y Mola", afirmó Cristina Kirchner, quien adelantó que publicó un escrito con las "20 mentiras" en el juicio. A los jueces les advirtió: "la historia los va a condenar a ustedes".

Cristina Kirchner comparó al poder judicial con los militares de la dictadura al decir que responden al establishment. La vicepresidenta dijo que al igual que pasó con la dictadura, los jueces serán juzgados como los militares, pero a los grandes empresarios del establisment no les pasará nada. "El Partido Judicial vino a sustituir al viejo Partido Militar. Buscan estigmatizar y disciplinar al Peronismo", mencionó.

Fue la tercera vez que la Vicepresidenta habló en este juicio: la primera fue en su indagatoria en diciembre de 2019 y la segunda el mes pasado, cuando intervino en el alegato de su defensa, oportunidad en la que se valió de su condición de abogada. En la segunda ocasión, el 23 de septiembre último, la Vicepresidenta y titular del Senado habló al TOF2 de manera virtual desde su despacho en la sede parlamentaria, como parte del alegato final de su defensa, en el que intervino como abogada en causa propia.

En este juicio la Fiscalía pidió 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos para la dos veces presidenta de la Nación, al acusarla de supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta. La de hoy fue la segunda jornada dedicada a las palabras finales de los imputados dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto, cuya fecha debería anunciarse durante este martes.

En la última audiencia del pasado viernes 25 habían dicho sus últimas palabras el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el dueño de "Austral Construcciones", Lázaro Báez; el exsubsecretario de Obras Públicas nacional Abel Fatala y el exencargado del distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz Raúl Daruich.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

Los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión para Cristina Kirchner y Báez y 10 años para De Vido, López y Periotti, entre las penas con mayores montos. En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.