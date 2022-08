Por la creciente tensión entre oficialismo y oposición, Diputados no sesionará en toda la semana

Tras la agresión al diputado Máximo Kirchner por parte de la policía de la Ciudad y la represión del sábado, la cámara Baja no tendrá debates. Resta definir qué hará el Senado.

Por la creciente tensión el peronismo y la oposición, Diputados no sesionará en toda la semana. Sucede tras la agresión al diputado Máximo Kirchner por parte de la policía de la Ciudad y la represión del sábado. En este marco, no están dadas las condiciones para que se realicen debates ni siquiera en temas en los que haya un acuerdo previo. El Senado aún no definió si sesionará.

Una de las leyes que esperaba su tratamiento es la de Agroindustria que impulsa el ministro de Economía, Sergio Massa. La fecha tentativa era este miércoles 31 de agosto. El Frente de Todos tiene 117 votos y necesita al menos una docena más para garantizar esa mayoría lo cual lo lograría con el respaldo de Provincias Unidas, Interbloque Federal, MPN, bloque Ser y los radicales que responden a los mandatarios de la UCR de Jujuy, Gerardo Morales; Corrientes, Gustavo Valdés, y Mendoza, Rodolfo Suárez. Y no están dadas las condiciones para un debate. "Era una posibilidad, pero con el contexto no será esta semana", dijeron fuentes parlamentarias a El Destape.

Además de Agroindustria, entre los proyectos que podrían haber entrado esta semana están los de Consenso Fiscal y prórroga de impuestos. Según pudo averiguar El Destape, no hay avance en Agroindustria. La ley de Consenso fiscal no la va a acompañar Juntos por el Cambio, aunque podrían apoyarla los legisladores de algunas de las provincias gobernadas por radicales, como Corrientes y Jujuy. Por el lado de la medida de prórroga de impuestos, con números ajustados para el oficialismo, podría salir la ley.

La tensión entre el oficialismo y el macrismo se agrava y crece día a día tras la grave represión del sábado en la puerta de la casa de Cristina Kirchner, en Recoleta, con la policía de la Ciudad lanzada a atacar a la militancia. Todo empeoró tras la conferencia de prensa que dio Horacio Rodríguez Larreta esa noche. Luego, se conoció el video de la agresión a Máximo Kirchner y los audios de la policía contra el gobernador Axel Kicillof y Andrés Larroque.

Por otra parte, el Senado va a tener actividad. El oficialismo en la Cámara Alta buscará retomar la actividad que dejó en pausa la semana pasada no solo por la deriva que tomó la persecución contra la titular del pleno, sino también porque varios senadores estuvieron con problemas de salud.

El senador por la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, estuvo internado por un cuadro de neumonía mientras que el formoseño, José Mayans, dio positivo de coronavirus y será dado de alta en los próximos días. El senador por el Frente de Todos, Guillermo Snopek, también estuvo ausente por el fallecimiento de su hermana.

Por estos traspiés se suspendió y reacomodó para esta semana la asistencia de la Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, ante la Bicameral que debe legislar sobre esos temas, prevista para el martes pasado. Será el 30 de agosto a las 14:30. Una situación similar ocurrió con la presencia del secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, quien había sido citado ante la Comisión respectiva el miércoles por la tarde, y pasó para este miércoles a las 15hs.

Si esta semana se reponen las bajas de los días anteriores "es muy probable que haya sesión", afirmaron a El Destape fuentes de la Cámara Alta y señalaron que es muy importante que estén todos los senadores del Frente de Todos ante la decisión de Juntos por el Cambio de no acompañar las iniciativas del oficialismo.

En caso de contar con la presencia de todos y todas, el temario de la sesión podría incluir el pliego de Daniel Scioli nuevamente como embajador en Brasil, y los proyectos que pidió el ministro de Economía, Sergio Massa, de promoción e incentivo al desarrollo de la bio y nanotecnología y el que otorga beneficios a la industria automotriz.

Además desde el oficialismo dijeron a este medio que "nunca se abandonaron las conversaciones" para buscar consenso en el proyecto de reforma de la Corte Suprema, en referencia a los diálogos con Rodríguez Saá y Alberto Weretilneck.