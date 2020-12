Kicillof: "En Argentina hay persecución judicial"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que hay que ser "muy malintencionado o con mucho interés político" para decir que "no hay lawfare en Argentina" y aseguró haber sido "víctima" de esa práctica.



"Hay una discusión de fondo, que está entrampada en la grieta por un proceso permanente de desinformación con el que trabaja un sector del periodismo", advirtió el mandatario bonaerense en declaraciones a la radio AM 750.



En ese sentido, Kicillof sostuvo que la discusión de fondo es que "en Argentina hay persecución judicial, que hubo durante la época de (Mauricio) Macri, que empezó antes del gobierno de Cambiemos y que ahora continúa".



Por su parte, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia aseguró que "nadie cree que en la Justicia federal se toman decisiones conforme a la ley, salvo algunas excepciones" al insistir en la necesidad de una reforma que permita la existencia de "jueces probos" y evite el movimiento "pendular de las sentencias" en base a los gobiernos de turno.



"No podemos estar pensando que cuando alguien es oposición hay muchos jueces dispuestos a perseguir y procesar y cuando se está en el Gobierno todo se detiene. Este juego pendular de la Justicia debe terminar", dijo la funcionaria en un reportaje radial. En ese contexto, indicó que "nadie cree que en la Justicia Federal se toman decisiones conforme a la ley, salvo algunas excepciones, por eso cuando hablamos de reformas hablamos de tener jueces probos, designados por concursos, no por decreto".

Del mismo modo, recordó que la reforma judicial "fue una promesa de campaña" y que el Gobierno ya recibió "información del Consejo Consultivo" a fin de modificar "una Justicia que no nos conforma que no respeta las leyes".

Días atrás, justo a cumplirse un año de gestión, el Presidente recibió formalmente el informe del Consejo Consultivo para la reforma del sistema judicial, al que calificó como "magnífico" y "maravilloso" y lo consideró como "un punto de partida" para la discusión sobre los cambios estructurales en la administración de justicia.



"El informe es maravilloso, sin posiciones únicas, con diversidad, me pone contento porque habla de que elegimos académicos y abogados con miradas propias. Es enriquecedor", ponderó Fernández.



En una de las notas radiales de la semana, Fernández, quien es abogado, profesor de derecho en la UBA e hijo de un juez afirmó: “Quiero tener una justicia que funcione con jueces dignos. Creo que sería muy bueno que la vocación corporativa que tiene la justicia la use para mejorarse porque está funcionando mal”, concluyó.