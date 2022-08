El peronismo se unió para rechazar el pedido de proscripción a Cristina Kirchner y está "dispuesto a dar batalla"

Funcionarios del gobierno del Frente de Todos, ministros, gobernadores, intendentes, la CGT y referentes del peronismo salieron a unirse para rechazar el pedido de condena y proscripción del fiscal Diego Luciani contra Cristina Kirchner en el juicio Vialidad, que investiga un supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

Este lunes, a través de un comunicado, el triunviro de la CGT salió a advertir que "no hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner" con el direccionamiento de la obra pública. Asimismo, en la central obrera tildaron de "show mediático" la causa y el alegato del fiscal Diego Luciani, así como aseguraron que "la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex Presidenta y de todo el peronismo".

En cuanto a los funcionarios, uno de los más categóricos fue Santiago Cafiero, mano derecha de Alberto Fernández. "Quieren proscribir a @CFKArgentina. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como @evoespueblo y @lulaoficial. Pero nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos", escribió el Canciller.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtió hoy que "está dispuesto a dar batalla" contra el "hostigamiento" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Sin lugar a dudas que el escenario recreado por el lawfare en torno a la figura de Cristina Kirchner tiene un solo objetivo, la proscripción", indicó Quintela desde Twitter minutos antes de que el fiscal Diego Luciani solicitara la inhabilitación perpetua para todos los imputados.

"A pesar de la manifiesta parcialidad de los fiscales y jueces en contra de Cristina Kirchner, no renunciamos a creer que el objeto del derecho es siempre la justicia y, que la justicia es el principio armonizador que ordena al bien común", remarcó Quintela.

El gobernador Axel Kicillof dio su apoyo con el hashtag #TodosConCristina. La mandataria de Santa Cruz, Alicia Kirchner, tuiteó: "Una parte del poder judicial quiere proscribir a @CFKArgentina como lo hicieron con Lula y otros. Arman causas sin pruebas para disciplinarla por trabajar en beneficio del pueblo argentino. Exigimos el fin de la persecución, vivamos en democracia".

El titular de la AFI, Agustín Rossi, distanciado de Cristina Kirchner hace meses, salió a apoyarla con contundencia: "Hoy seremos testigos de una etapa más del disparate jurídico contra @CFKArgentina. Desde hace años que se ha desatado una campaña de persecución política-judicial- mediática sobre CFK que tiene en el Partido Judicial su ariete más incisivo. Hoy como siempre #TodosConCristina".

El camporista Andrés "Cuervo" Larroque escribió: "Con Cristina no se jode". Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, lanzó su mensaje: "La condena está escrita por el Partido judicial macrista. Como a Perón, quieren proscribirla, por su inteligencia y su coraje para darle dignidad a lxs trabajadores y enfrentar al poder real que ganan a costa del hambre de nuestro Pueblo".

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires (PJ Bonaerense) expresó solidaridad y calificó como "persecución política" el juicio contra Cristina Kirchner. Fue mediante un comunicado difundido este mediodía: "El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires se solidariza con la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y expresa su repudio por la utilización de uno de los tres poderes del Estado, el Judicial, para la persecución de dirigentes políticos y sociales", expresó el partido que conduce Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta.

"El recurso no es novedoso ni exclusivo de la Argentina. Lo hemos visto a lo largo de la historia en innumerables ocasiones y a lo largo de todo el continente: desde el “Libro negro de la segunda tiranía” publicado por el gobierno de facto que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón hasta el más reciente juicio y encarcelamiento del ex presidente Lula da Silva en Brasil, para evitar que participe en las elecciones contra Jair Bolsonaro", comparó.

Y respaldó una frase que CFK expresó en 2014: “Yo les pido que cambien la consigna, que en lugar de que digan' "si le tocan a Cristina”, digan que si la tocan a la Argentina, porque lo que están tocando es Argentina, no a Cristina. ¿Saben porqué? porque lo que quieren es acabar con todas las conquistas sociales", cerró.

El sindicalismo con CFK

La CGT afirmó hoy que "un Gobierno nacional electo democráticamente no puede considerarse una asociación ilícita", aseveró que "no hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner" con el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz y sostuvo que "el show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex Presidenta y de todo el peronismo".

"Un Gobierno nacional electo democráticamente no puede considerarse una asociación ilícita", dijo la central sindical en un comunicado firmado por su consejo directivo. La CGT enfatizó que "rechaza la absurda calificación jurídica acusatoria impulsada por la fiscalía en contra de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en ejercicio de un mandato constitucional".



En tanto, la Corriente Federal de Trabajadores repudió el "nefasto accionar judicial de los fiscales que en medio de un show mediático y sin prueba alguna intentan justificar una absurda condena contra nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner". "Asimismo, respaldamos el pedido de la Vicepresidenta de la Nación para ejercer efectivamente su derecho a defensa en juicio y hacemos un llamado al pueblo todo para mantenernos en alerta e impedir el avasallamiento democrático por parte del partido judicial, cuyo deleznable objetivo no es otro más que proscribir a quien es la mayor referente en defensa de los intereses de la Nación y del pueblo argentino", añadió.