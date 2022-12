El Papa criticó las fake news y el lawfare: "Puede destruír personas"

El pontífice hizo referencia a la situación que vivió Lula da Silva en Brasil y habló de un "armado de causas" con injerencia de los medios de comunicación.

El papa Francisco rechazó hoy las "fake news" sobre dirigentes que pueden "destruir a una persona" y criticó la práctica, conocida como 'lawfare', de armado de causas con injerencia de los medios de comunicación. En este sentido, el pontífice calificó como "paradigmático" el proceso que llevó a la encarcelación del presidente electo de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.



"Es un caso paradigmático. El proceso de juicio empezó con noticias falsas en medios de comunicación que crearon un ambiente que favoreció que fuera juzgado", criticó el Papa en una entrevista que publica este domingo el diario español ABC tras ser consultado por "el caso de Lula, nuevo presidente de Brasil después de estar procesado y encarcelado".





Así, el Papa reiteró que "el problema de las 'fake news' sobre dirigentes político-sociales es muy serio ya que "pueden destruir a una persona". Sobre el caso específico del ya dos veces presidente de Brasil que volverá a ser mandatario a partir del 1 de enero, el pontífice reconoció: "No sé bien cómo terminó la cosa".



"No da la impresión de que hubiera sido un proceso de nivel. Y en eso, cuidado con los que arman el ambiente para un proceso, sea el que sea", advirtió en este sentido y sostuvo: "Te lo arman a través de los medios de comunicación de tal manera que van incidiendo sobre los que tienen que tomar el juicio y decidir".

Para el Papa, "un juicio tiene que ser lo más limpio posible, con tribunales de primera categoría, que no tengan ningún interés, más que el salvar la limpieza de la justicia". "Este caso de Brasil es histórico, no me meto en política. Cuento lo que pasó", finalizó Francisco.

El Papa reveló que tiene su renuncia firmada desde 2013

En otro punto de la entrevista, el Papa Francisco reveló que desde 2013 tiene firmada una renuncia "en caso de impedimento médico". "Yo ya he firmado mi renuncia", dijo Jorge Bergoglio, que ayer cumplió 86 años.

"Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije: 'En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen'", agregó el Papa, en referencia al cardenal italiano que ocupó el puesto de "número dos" del Vaticano hasta octubre de 2013.



Francisco agregó luego que no sabe "a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado" y explicitó que su deseo es que "se sepa" que ya ha firmado la dimisión.