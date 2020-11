El Consejo de la Magistratura comenzó el proceso para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los dos jueces que el entonces presidente Mauricio Macri puso a dedo en la estratégica Cámara Federal porteña. La decisión es una consecuencia directa del fallo que la Corte Suprema de Justicia emitió el pasado 3 de noviembre, en el que definió que todo traslado es provisorio.

La comisión de Selección del consejo votó este jueves abrir el concurso para ocupar las dos vacantes de la sala I del tribunal revisor de Comodoro Py, tal como ordenó el máximo tribunal del país cuando abordó el per saltum que habían presentado Bruglia y Bertuzzi. Los dos magistrados se quedarán en la cámara hasta que finalice el proceso de designación y podrán participar del concurso. En la misma jornada, la comisión respaldó al juez Alejo Ramos Padilla quien sufrió un nuevo ataque de la oposición y no trató el caso de Eduardo Farah, quien pretende volver a la sala II de la misma cámara, por falta de acuerdo.

Se espera que la próxima semana se sortee el jurado que intervendrá en el concurso y luego se llame a la inscripción de los postulantes. “Le daremos toda la celeridad que podamos”, indicaron fuentes del órgano de selección y sanción de jueces. La lupa estará puesta en qué harán Bruglia y Bertuzzi ¿Se presentarán a concursar, tal como deslizaron a través de los medios que le son afines?

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Un concurso clave

La comisión de Selección, que preside la consejera y diputada Graciela Camaño, votó por 7 votos contra 1 que se abra el concurso para elegir de forma definitiva a los dos jueces que ocuparán la sala I de la cámara federal porteña junto a Mariano Llorens. El único que se opuso a esta decisión fue el consejero y diputado del PRO, Pablo Tonelli, quien buscó dilatar la apertura del concurso al pedir que no se abra el proceso de forma aislada. Pretendía que se hiciera un listado de todos los jueces trasladados que hay en la justicia para luego definir de manera “objetiva” en cuáles llamar a concurso.

La apertura del concurso contó con el apoyo de los tres representantes de los jueces: Alberto Lugones (presidente del Consejo), Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo. Este fue un dato destacado. Los últimos dos suelen votar con la oposición.

Junto a ellos alzaron la mano, Camaño, Gerónimo Ustarroz (representante del Ejecutivo), Vanesa Siley (diputada del FdT) y Diego Molea, representante del ámbito académico y científico.

El debate

En pos de entorpecer el inicio del proceso de reemplazo de los jueces puestos a dedo por Macri en un tribunal clave, el consejero macrista Pablo Tonelli dijo que “el fallo de la Corte tiene un alcance que excede largamente a la situación de los jueces Bruglia y Bertuzzi” por lo que “la obligación del consejo es llamar a concurso para ocupar todos los cargos de jueces trasladados”. “Para poder dar cumplimiento a esa orden de la Corte, el lunes pasado presentamos con la consejera Silvia Giacoppo una nota dirigida a la presidenta solicitando que la comisión de selección confeccionara una lista de todos los jueces” trasladados “para ver el universo que en principio alcanzaría el fallo de la Corte”, indicó. “Propongo que conozcamos esa lista, analicemos, evaluemos, establezcamos el criterio y llamemos a los concursos que haya que llamar”, concluyó. Pero quedó en soledad con su planteo.

Esta posición provocó la reacción de los otros consejeros. Molea, por ejemplo, dijo estar “muy conforme” con lo resuelto por la Corte porque “si nosotros no hubiésemos puesto luz sobre este tema no tengo dudas que muchos magistrados trasladados hubieran ocupado esos cargos hasta jubilarse”. Respecto a la forma de abordaje de los casos dijo que la Corte fue clara al resolver los planteos de Bruglia y Bertuzzi: “Debemos llamar a concurso para ocupar dos cargos en la sala I de la Cámara Federal porteña. Es algo concreto. No hay nada más para resolver. En relación al resto de los traslados, debemos analizar los casos. Debemos llevar tranquilidad y certeza sobre cómo vamos a analizar todos esos trasladados”. Acto seguido propuso llamar al concurso para ocupar los cargos de Bruglia y Bertuzzi y “luego en otra reunión de comisión analicemos el resto de casos para ver cómo vamos a seguir llamando”.

A la hora de tomar la palabra, Recondo dijo que habría que hacer una consulta a la Corte para establecer los alcances de los traslados a revisar. “No sucede lo mismo con el caso de Bruglia y Bertuzzi donde veo que es claro que la Corte ordenó hacer un nuevo concurso”, dijo. Algo similar planteó su colega Culotta, quien resaltó que no comparte lo que dijo el Alto Tribunal pero debe acatarse. Luego, Lugones propuso votar la apertura del concurso.

Tras la amplia mayoría que se manifestó en pos de iniciar el proceso se ordenó desacumular las vacantes que eran de Bruglia y Bertuzzi en los tribunales a los que deben volver.

Caso Farah

Este martes el juez Eduardo Farah pidió su “inmediato reintegro” a la sala II de la Cámara Federal porteña, el mismo tribunal que no quieren dejar Bruglia y Bertuzzi, y que dejó en 2018 por presiones de Macri.

Farah planteó su voluntad en un escrito que presentó ante el Consejo de la Magistratura. Hizo alusión a los ataques que sufrió para dejar el cargo y citó el fallo de la Corte Suprema de Justicia del pasado 3 de noviembre que consideró que ningún traslado es definitivo. Este juez había pedido su traslado para dejar Comodoro Py luego de fallar a favor de la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo, quienes estaban detenidos.

El planteo se giró a la comisión de Selección pero no se trató porque aún no hay acuerdo sobre el tema.

La encrucijada que hoy atraviesa al consejo es que el caso Farah puede sentar un precedente para que otros trasladados pidan volver a su lugar de origen. “Por eso hay que discutirlo bien”, explicó un consejero.

Actualmente, hay un concurso en trámite para ocupar dos vacantes en la sala II de la Cámara Federal porteña. Entre los candidatos mejor posicionados del concurso figuran: Diego Amarante, Roberto Boico, Alejo Ramos Padilla y Pablo Yadarola. Una opción que podría resolver el consejo es que Farah vuelva al tribunal revisor de Comodoro Py y quite una de las vacantes a cubrir. La sala II hoy está conformada únicamente por Martín “Doctrina” Irurzun, quien no mantiene un buen vínculo con Farah.

Defensa de Ramos Padilla

Otro de los temas que se trató este jueves en la comisión de Selección fue un pedido de impugnación de Alejo Ramos Padilla que hicieron un grupo legisladores opositores, encabezados por Paula Oliveto. El período de impugnación de candidatos venció el 29 de julio de 2018, es decir, hace más de dos años.

La oposición pedía que no se contemple a Ramos Padilla para integrar la Cámara Federal porteña, donde está muy bien ubicado en el concurso (también concursa para el juzgado federal N°1 de La Plata), por investigar el espionaje ilegal macrista. Es el juez del caso D’Alessio. Lo único que tuvieron para sostener su insostenible planteo es la causa conocida como Operación Puf que fue desestimada por “inexistencia de delito”. Ese expediente, que se abrió con escuchas ilegales que salieron de la AFI macrista, hoy descansa en la Cámara Federal porteña porque el fiscal procesado Carlos Stornelli apeló la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

El pedido de impugnación contra el juez de Dolores es realmente insólito. Dicen que, tal como se desprende de la Operación Puf –causa impulsada por los servicios de inteligencia macristas-, habría sido parte de una maniobra de fórum shopping para obstaculizar la causa Cuadernos y que eso surge de las escuchas telefónicas. Hacen alusión a interceptaciones que nada dicen y que además fueron ilegales, tal como surge de la causa de espionaje ilegal que se investiga en los tribunales federales de Lomas de Zamora.

El planteo de Oliveto y otros legisladores opositores fue rechazado por todos los consejeros, salvo por el macrista Tonelli.

Tal como recordó Camaño, los mismos hechos fueron desestimados por la comisión de Disciplina donde Ramos Padilla ya fue investigado por la misma insólita denuncia. El propio juez Recondo –que suele votar con la oposición- dijo “que no hay motivo para que se cuestione la idoneidad por una causa ya resuelta”.

Por su parte, Lugones afirmó: “No entiendo que haya motivo real para el planteo. Para no auspiciar este tipo de denuncias, que no tienen ningún tipo de motivo salvo enemistades con jueces porque no gusta cómo resuelven, me parece que hay que cortarlo aquí”. Y eso fue lo que se hizo.