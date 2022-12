CFK denunció cómo funciona "la mafia judicial" argentina con un video del presidente de Bolivia

La vicepresidenta Cristina Kirchner compartió un video del presidente boliviano, Luis Arce, en el que reveló cómo funciona "la mafia judicial" argentina. "Cristina no está sola, estamos contigo, con el pueblo argentino y su gobierno seguros de que la verdad y la justicia triunfarán", expresó.

CFK escribió en Twitter: "Proscripción: el Presidente Luis Arce y una muy correcta lectura de la realidad. En 2 minutos y 51 segundos imperdibles explica sin eufemismos el objetivo de la mafia Judicial en tu país, la República Argentina".

El mensaje de Arce arrancaba con una referencia "al injusto dictamen que busca proscribir a la hermana Cristina Fernández a través de una feroz persecución judicial y mediática". Se suponía que era el mensaje que iba a presentar ante el Grupo de Puebla, el foro progresista regional que se iba a reunir el próximo lunes en el CCK para apoyar a la Vicepresidenta frente a los embates judiciales. Sin embargo, el encuentro -que ya se había postergado una semana porque CFK dio positivo de Covid-19-, se supendió por segunda vez y recién se realizará en marzo de 2023.

Según explicaron a El Destape desde el Gobierno, ya que el presidente Alberto Fernández iba a participar, la suspensión se debió a que se modificó la agenda de todos los líderes latinoamericanos que iban a asistir y ya tenían otros planes para este lunes 19 de diciembre.

Tras esa suspensión, Arce publicó el video: "Con esta decisión hemos asistido a otro lamentable capítulo de la instrumentalización de la justicia para acabar con líderes y gobiernos de izquierda de América Latina y el Caribe a pesar de lo forzado de la acusación". "La vicepresidenta de Argentina presentó un conjunto de testimonios y pruebas que demostraban las falsedades y contradicciones de un proceso al que calificó como un pelotón de fusilamiento. Pese a ello, la perfidia triunfó confirmando. El veredicto que buscaban una condena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por lo que hay hay que subrayarlo con esto se busca lograr lo que las balas no pudieron la aniquilación política de Cristina", continuó el presidente del país vecino.

Y luego afirmó: "También es un duro golpe al peronismo este nuevo lawfare que pretende no solo mutilar derechos políticos de una autoridad electa por el pueblo argentino sino derechos de los pueblos respecto a la elección de sus gobernantes y al derecho de elegir el rumbo de un país y por lo tanto mutilan también la democracia cuando no es servir a los intereses de pequeños grupos articulados a grandes poderes económicos internos y externos que no cesan en su afán de controlarnos, doblegarnos, silenciarnos y también saquearnos."

En el cierra del video de 2 minutos, el mandatario de Bolivia también manifestó: "Es decir que lo que no consiguen en las urnas pretenden conseguir con golpes de estado en sus formas tradicionales y no tradicionales de ejecución. El lawfare es una de las formas de neogolpismo y se presenta una grave amenaza para la democracia de nuestra región". Agregó que "lo que la derecha no sabe es que una guerrera del pueblo como Cristina nunca proscribe. Ni sus ideales ni su lucha. Porque su liderazgo emana de las entrañas del pueblo, a quien se debe de dónde viene y de dónde saca el valor la firmeza y la tenacidad para continuar con la construcción de una nación y de una región digna y soberana con justicia social".

Y concluyó con emoción: "Fuerza amada Cristina. No está sola estamos contigo, con el pueblo argentino y su gobierno seguros que la verdad y la justicia triunfarán", cerró el Jefe de Estado de ese país.