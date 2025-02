Estalló la interna libertaria menos esperada: acusaciones y cartas documento en La Carlos Menem

Un puñado de pibes de saco y corbata llegaron al acto de Karina Milei agitando una bandera que decía La Carlos Menem. El Destape registró y compartió el momento, pero la conducción del espacio, que nació hace apenas cuatro meses, pidió aclarar que nada tienen que ver con ellos. “Son dos o tres chantas, aparecieron de la nada”, plantean. En la otra vereda, aseguran que sí son los dueños del sello, critican a dos de sus referentes y advierten que enviarán cartas documento para prohibir que se use el nombre. “Ellos no van a decir cómo movernos”, disparan.

Bajo un calor brutal, unos quince chicos de traje azul marino y pantalones beige se acercaron el domingo pasado al Club Pinocho de Villa Urquiza, donde por la tarde iba a hablar Karina Milei. "Vinimos a demostrar el apoyo a la querida Karina, intentando reivindicar las ideas del expresidente Menem”, decía uno de los que empuñaba la bandera con el rostro del exmandatario oriundo de La Rioja. Horas después, un fundador del espacio se comunicó con El Destape para denunciar que, en realidad, no forman parte de la agrupación.

Qué dicen desde la conducción de la agrupación

“Son dos o tres chantas que necesitan protagonismo. Hay personajes que ya se fueron. Es un intento de kirchneristas recauchutados que intentan utilizar las agrupaciones para entrar en La Libertad Avanza”, dijo a este medio el secretario general de La Carlos Menem, Enzo Di Fabio.

Di Fabio es uno de los líderes del espacio que aglutina a militantes de un promedio de 23 años que se definen como conservadores, liberales y hasta peronistas no kirchneristas que defienden el legado del expresidente riojano. “Esa bandera no era nuestra y los chicos que estaban ahí no eran de La Carlos. Algunos, uno o dos estuvieron en algún momento pero sin protagonismo. No tienen nada que ver”, dice Di Fabio.

A fines de octubre pasado, en el hotel porteño El Presidente -donde Menem supo tener su búnker de campaña y gritó “no los voy a defraudar” a sus seguidores- la agrupación tuvo su lanzamiento oficial, al que asistieron la hija del exmandatario Zulemita Menem, su exsecretario de Presidencia, Alberto Kohan, y dirigentes libertarios de peso como el titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, y el senador Juan Carlos Pagotto. Todos celebrando un revival menemista apalancado en jóvenes que no nacieron en los ‘90 pero añoran la estabilidad económica de esa década, sin importar las consecuencias que trajo. Sin embargo, apenas 4 meses después, estalló la interna.

Por qué comenzó la interna

“Después de aquel acto, Enzo Di Fabio empezó a dejar de pasar información interna. Manejaron la agrupación cinco o seis, excluyendo al resto. Empezaron a armar con gente del PRO y del kirchnerismo”, se queja Ignacio Bosch en diálogo con El Destape.

Él es uno de los que lidera el grupo que se opone a la conducción y asegura que están “articulando” con Pilar Ramírez en el distrito porteño y que van a “llevar las banderas de Milei” también en la provincia de Buenos Aires. “Ellos no nos van a decir cómo movernos. Vamos a recibir directrices de Pareja y de sus coordinadores. No vamos a renegar ni luchar por cargos en las listas, estamos para colaborar en el armado”, agrega.

Este nuevo grupo hasta creó otra cuenta de Instagram llamada lacarlosmenem.oficial, que tiene una sola publicación y es, justamente, sobre su participación en el evento de Karina. Distinta es la cuenta lacarlosmenem_, que tiene contenido subido desde agosto del año pasado, incluso antes del lanzamiento oficial.

Amenazas de carta documento

Bosch cuestiona el liderazgo tanto de Di Fabio como de Francisco Morán, los dos fundadores del espacio, y recalca que en realidad es él, junto a otras cuatro personas -entre ellos el exsecretario de Seguridad de Pinamar Carlos Mansilla- quienes crearon la agrupación menemista. Para argumentarlo, compartió con El Destape una resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en la que figuran sus nombres a cargo del sello. “Vamos a enviar cartas documento intimándolos para que dejen de usar la marca”, agregó Bosch.

Sobre esta amenaza, Di Fabio señaló que “es una clara tramoya fraudulenta” por parte de “gente que apareció ahora de la nada”. “No hay ningún intento secesionista. Las estructuras se rompen desde adentro, no desde afuera", aclaró.

También salió a cerrar filas en torno a la conducción el nieto del exmano derecha de Menem durante años y el único joven que habló en el evento de lanzamiento del partido, Fidel Kohan. “Podrían imitarnos pero nunca igualarnos, La Carlos Menem es UNA. LTA”, escribió en su cuenta de X. Desde este sector adelantan que, en los próximos días, van a intentar "reforzar" el aval que tienen tanto de Pareja como de Zulemita Menem.