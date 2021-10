Cristina Fernández de Kirchner pidió refundar un pacto entre el capital y el trabajo

La vicepresidenta analizó la actualidad global, abogó por el peronismo y llamó a participar en la política para "construir".

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, fue la encargada del cierre de un encuentro de jóvenes de La Cámpora en la ExEsma. Allí, la dirigente hizo un importante análisis del presente que dejó la pandemia del COVID-19 en la Argentina y el mundo. En primer lugar, destacó que la epidemia "agravó la situación de concentración y desigualdad" y que, además, se incorporaron "la incertidumbre y el miedo" de cara al futuro, algo que "saca a relucir las peores cualidades de la condición humana". Mientras que, pensando en lo que viene, manifestó: "Hay un mundo diferente y también hay una necesidad de reformular hacia dónde va este mundo. Por eso creo que el peronismo cobra una inusitada vigencia frente a esta nueva realidad. Aquello que decíamos del acuerdo entre el capital y el trabajo, con el Estado participando en esa regulación, para lograr un círculo virtuoso, cobra un modelo a escala global".

Con respecto a este análisis, la ex presidenta señaló que el coronavirus manifestó la "necesidad" de que los Estados se hagan cargo y descartó las ideas de los liberales, que piden que esté presente solo en la salud o en la educación. "Pero pará, la salud son los laboratorios que producen vacunas, los respiradores; la educación son las computadoras que necesitan los pibes y las condiciones. Vamos... No me jodan con esto de la salud y la educación como si fueran títulos y nada más", lanzó indignada. Y preguntó: "Quién conduce, quién regula, quién establece las reglas en esta producción de bienes y servicios del capitalismo, ¿el mercado y las corporaciones o el Estado y la política? La economía o la política, que se decide en las urnas y democráticamente".

Luego dejó en claro que "nadie discute que la forma es esa", con respecto al capitalismo pero remarcó que la vista está puesta en quién controla este sistema. "Es lo que siempre hizo el peronismo. Si en realidad, lo que la gente quiere fundamentalmente es tener su casa, sus vacaciones, un autito, que los pibes estudien. Esta es la sociedad que queremos", manifestó CFK. Y agregó: "Una articulación entre el capital y el Estado. Como decía Perón, siempre el Estado debe fallar a favor del trabajador". Mientras que destacó la importancia de discutir, debatir y participar en la política después de "más de un año encerrados, con un único interlocutor que era la pantalla de la televisión"; por lo que observó que "nada bueno puede salir de ahí".

Asimismo, no perdió la oportunidad para cruzar duramente a la oposición que lidera Mauricio Macri: "Aquellos que se la pasaron denostando al peronismo y que han fugado al exterior préstamos, PBI enteros en paraísos fiscales, que se hagan cargo alguna vez de lo que han hecho y ayuden a que la Argentina vuelva a reconstruirse después de las dos pandemias que pasamos: la del macrismo y la del coronavirus". Y remarcó: "Necesitamos urgente una reconstrucción nacional que vuelva a ordenar las grandes coordenadas que teníamos y supimos construir. La de un país donde había movilidad social ascendente, con computadoras en los colegios, con una expectativa de vida mejor, donde los trabajadores llegaron a 5,9 puntos de desocupación".

Por otro lado, Cristina Kirchner señaló: "Las minorías siempre tienen sus derechos cuando gobiernan las mayorías. Las primeras no otorgan derechos pero no es un problema de malos y buenos. El problema de la minoría es la falta de comprensión de la realidad; la mayoría reconoce a los diversos. No porque seamos buenos, sino porque tenemos esa comprensión de cómo se integra una sociedad". Mientras que sumó: "Tenemos que hacer un gran esfuerzo, seguir trabajando mucho. No solamente para el 14 de noviembre, sino en serio: para la historia, para lo que viene y lo que sabremos construir. Siempre lo hicimos así". Y cerró recordando sus inicios en la política, donde no había elecciones: "No fueron gratuitas ni por donación esas elecciones, fueron por lucha. Como todas las cosas en la vida, y en la Argentina más todavía".