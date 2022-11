Vidal se metió en la pelea entre Bullrich y Larreta: "Está mal"

La ex gobernadora los criticó por pelearse por las candidaturas y pidió que la interna se resuelva mediante las PASO.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, se refirió al recrudecimiento de la interna en ese espacio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y advirtió que "todo lo que está pasando tiene que ver con la discusión de candidaturas" pero que eso "está mal".

La semana pasada circuló un video en el que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, amenazó con "romperle la cara" al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, hombre de estrecha confianza de Horacio Rodríguez Larreta, situación que avivó la tensión en el seno de la coalición opositora.

"La coalición opositora somos muchos dirigentes, y muchos no queremos hoy discutir candidaturas, hacer construcción de personalismos y demás", indicó la ex gobernadora de Buenos Aires en declaraciones a CNN Radio, y continuó: "Todo lo que está pasando en las últimas semanas tiene que ver con la discusión de candidaturas y eso está mal. Ningún argentino se va a dormir pensando en eso hoy: se van a dormir angustiados por la inflación, por un gobierno que no se reconoce gobernando".

En el intercambio se observa a Bullrich cuestionar al funcionario de la Ciudad: "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso". Luego de que se hiciera público, Miguel cargó contra la ex ministra de Seguridad: "Me sorprendió mucho y la violencia nunca es aceptable".

Consultada por las precandidaturas en su espacio, Vidal dijo que apuesta a que las PASO ordenen el escenario interno y no se bajó del barco: "La definición de quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio lo va a dar la PASO. Para la PASO falta mucho tiempo, creo que el foco hoy debe estar puesto en seguir recorriendo el país".

"Si todo va como esperamos, a fin de año habré terminado de recorrer todo el país y todos los sectores productivos, para saber qué tenemos que hacer para poder crecer", señaló la legisladora.

Larreta habló de su candidatura a Presidente

Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó este domingo su candidatura a presidente en las elecciones 2023 y aclaró que su postulación "no depende de quien más se presente, ni de Mauricio Macri, Manes, Vidal, Bullrich, Carrió, López Murphy”.

En este marco, le consultaron en Radio Rivadavia sobre las críticas de la presidenta del PRO y le bajó el tono a la disputa. “Le pongo una energía enorme (a la política) pero no en pelearme con políticos, la pongo en la Ciudad de Buenos Aires, en recorrer el país, escuchar y entender a las provincias", afirmó.

Además, el mandatario porteño puntualizó en la lista de nombres a sucederlo en la Ciudad, y dijo que tendrá prioridad a los del PRO a la hora de apoyar. “Hay varios dirigentes como Fernán Quirós, Soledad Acuña, Jorge Macri, Emanuel Ferrari, que son todos los del PRO y yo los promuevo. Después, (Martín) Lousteau, y hasta (Ricardo) López Murphy y (Roberto) García Moritán. Tenemos un equipo muy calificado, pero le doy prioridad a los del PRO”, sostuvo.