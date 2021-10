Tolosa Paz descolocó a Santilli en el debate de candidatos

La estrategia PRO pasó por mostrar propuestas y no confrontar pero quedó fuera de eje cuando la candidata oficialista lo tildó de porteño, le recordó la deuda histórica macrista y el espionaje ilegal. Cambiemos prefirió golpear con las recetas clásicas de vacunatorio VIP y clases virtuales.

La mudanza de candidatos PRO no fue gratuita y a Diego Santilli le jugó en contra en el debate de candidatos bonaerenses. Su contrincante, Victoria Tolosa Paz, eligió un discurso duro para diferenciar al Frente de Todos de Juntos por el Cambio, apeló al porteñismo de "el colo", lo obligó a defender la coparticipación porteña cuando tiene que priorizar las necesidades de los bonaerenses, le recordó la deuda histórica que tomó el macrismo y el espionaje ilegal del que fue víctima, perpetrado por la AFI de Mauricio Macri. Con dos estrategias muy distintas, una provincia en disputa y la necesidad de interpelar a los ciudadanos que no fueron a votar el 12 de septiembre, ambos se eligieron mutuamente para debatir el electorado y se abrieron dos batallas paralelas. La primera entre los dos extremos, la izquierda de Nicolás del Caño y la derecha liberal de José Luis Espert. La segunda, entre los más rezagados, los que casi no participaron del intercambio y las discusiones, la conservadora Cynthia Hotton y Florencio Randazzo.

Tolosa Paz se preparó para hablarle a los bonaerenses que no fueron a votar en las PASO. Esas más de cuatro millones de personas pueden dar vuelta el resultado en noviembre, su ausencia fue clave para la derrota del Frente de Todos y convocarlas se convirtió en uno de los objetivos del Gobierno. Con eso en mente, la candidata oficialista se centró en destacar la salida de la pandemia, la reactivación económica, lo hecho durante la crisis sanitaria y le dedicó un espacio protagónico a la distancia entre el modelo propuesto por el macrismo y el planteado por el peronismo. En la contienda, Santilli quedó desdibujado, atado a un libreto que le impidió escuchar a su oponente.

Desde el comienzo, Tolosa Paz se concentró en su exposición y en Santilli. La postulante oficialista se preparó con todo el arsenal que regaló el macrismo en este último tiempo: la deuda histórica que tomó Cambiemos, la causa de aportantes truchos que involucra a María Eugenia Vidal, el prófugo operador M Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el faltazo de Macri a la indagatoria por el espionaje a los familiares del ARA San Juan, el desfinanciamiento de la educación y la mudanza de Santilli de la CABA a la provincia. Esto lo descolocó.

"¿Estás hablando por la provincia o por la Ciudad?", "tu Ciudad y la provincia de Vidal" fueron algunas de las expresiones que, con matices, se repitieron durante todo el debate. Victoria encontró rápido el punto débil de un Diego que sólo atinó a decir que renunció a la vicejefatura de Gobierno porteña cuando se postuló como candidato. "A Santilli no le importa la provincia, le importa la campaña presidencial de su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta", lanzó Tolosa Paz para dejar en claro que "el colo" no representa a los bonaerenses. Lo cierto es que lo obligó a defender la coparticipación porteña en detrimento de los fondos provinciales para financiar la seguridad del distrito y el presupuesto de la educación de la CABA.

Santilli, como anticipó El Destape, preparó su estrategia concentrado en la necesidad de volcar propuestas y evitar las confrontaciones pero con la inclusión de chicanas. En cada minuto libre, el ex porteño abordó las temáticas del trabajo, la seguridad y la educación, con críticas a la cuarentena, a la educación virtual y la falta de cumplimiento de penas por delitos graves. Los ataques fueron, en tanto, los mismos que la semana pasada en la edición del debate de candidatos porteños. Pese a no haber tenido un gran impacto en la sociedad, porque ya se diluyó el escándalo mediático, el PRO volvió a apelar al vacunatorio VIP, a la fiesta de cumpleaños en Olivos y al contraste no lineal con la gestión en la Ciudad.

La candidata del Frente de Todos le bajó el precio a esas chicanas y se concentró en unas más actuales como la deuda del Correo Argentino, la mesa judicial, el blanqueo a familiares, la situación de prófugo de Rodríguez Simón o la ausencia de Macri en la declaración indagatoria por el espionaje ilegal a las familias del ARA San Juan, un espionaje que también pesó, y se lo recordó, sobre Diego Santilli. Algo que le preguntó en un cara a cara pero que su contrincante no respondió. Desde Juntos decidieron, en tanto, criticar el discurso oficialista con el cartel de "ah, pero Macri".

Hacia el final del encuentro, el ex porteño no pudo capitalizar el mano a mano con Tolosa Paz. Hizo preguntas desactualizadas sobre el vacunatorio VIP y el "regalo" de heladeras o viajes de egresados. La candidata del Frente de Todos salió con el discurso de la inmunización y reactivación económica para luego preguntarle sobre la coparticipación y el espionaje. Respecto a lo primero, Santilli dijo que no sacará el recurso judicial que firmó contra la provincia. Sobre el segundo, se dedicó a hablar de seguridad.

Después de la puja taquillera entre las dos fuerzas que concentraron la mayor cantidad de votos en Buenos Aires, Del Caño y Espert se cruzaron entre ellos pero también cruzaron a JxC y al FdT. Los extremos contra los extremos y contra las fuerzas a las cuales le pueden robar votos. Los más rezagados también tuvieron que verse cara a cara. Hotton y Randazzo quedaron casi fuera del debate, no tuvieron intercambios con el resto, se dedicaron a decir el discurso preparado y el ex ministro de Transporte se mostró dubitativo. Habló de endurecimiento de penas, de seguridad jurídica y boleta única, dos ítem de Cambiemos, pidió un piso presupuestario para la educación - que ya existe - e insistir con la ley de alcohol cero al volante - que se empezó a debatir en el Congreso el martes-.