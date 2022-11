Stolbizer reclamó un lugar en JxC: "Tendrán miedo que les coma las medialunas"

La referente del GEN contó qué hace un año intentan integrar la mesa nacional de Juntos por el Cambio pero no lo logran. Pidió aunque sea que la inviten a una reunión.

La diputada nacional y referente del GEN, Margarita Stolbizer, reprochó a Juntos por el Cambio que no los incorpora a la mesa nacional. La dirigente reveló que hace un año vienen reclamando un lugar pero no lo logran. Criticó que no le abren la puerta a su fuerza pero invitan a quienes "no le tocaron el timbre", en referencia a Javier Milei.

"Nosotros como partido GEN nos integramos el año pasado en la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. Desde ese momento estamos intentando tocar el timbre para que nos acepten en una mesa nacional manifestando nuestra voluntad. No lo hemos logrado", expresó Stolbizer en La Nación+.

Este martes hubo una reunión del PRO y luego de Juntos por el Cambio y si bien circuló que fue invitada, la referente del GEN dijo que "no les tocó ninguna". "Esto viene ocurriendo y lo venimos reclamando a todos los que forman parte porque no es algo personal sino institucional del GEN que venimos formando parte", lanzó.

"Tendrán miedo que les coma las medialunas" agregó irónica para luego pedir: "Dennnos un asiento, no pido que nos incorporen formalmente que nos inviten a alguna reunión, algo puedo aportar". En esta línea, criticó que "intentan abrirle la puerta a quienes no le tocan el timbre" haciendo una clara referencia al espacio de Libertad Avanza de Javier Milei.

Juntos por el Cambio celebró el fallo de la Corte y bajó el tono a los cruces internos

Ayer, Juntos por el Cambio volvió a reunirse y le bajó el tono a las diferencias entre sus principales referentes. Ratificó el compromiso con la cohesión y la coherencia del espacio "más allá de las legítimas diferencias lógicas". Además, celebró el fallo de la Corte Suprema de Justicia de revocar el decreto parlamentario que dividió el bloque oficialista para la designación de un representante ante el Consejo de la Magistratura.

En el cónclave por zoom, los principales dirigentes de Juntos por el Cambio ratificaron "el compromiso con la cohesión y la coherencia que el espacio viene exhibiendo desde su conformación, más allá de las legítimas diferencias lógicas de una coalición de partidos políticos". La última disputa se generó luego de la amenaza de Patricia Bullrich al funcionario porteño y cercano de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel.

Participaron de la reunión el ex presidente de la Nación Mauricio Macri, los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza), el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el auditor de la Nación Miguel Ángel Pichetto, la presidenta del PRO Patricia Bullrich; los senadores nacionales Martín Lousteau, Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni, Alfredo Cornejo.

También; los diputados nacionales Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Cristian Ritondo; Mario Negri, María Eugenia Vidal; Ricardo López Murphy, la diputada provincial Maricel Etchecoin y el ex presidente Ramón Puerta, además de los coordinadores de la Mesa, Andrés de Leo, Jorge Triaca y Ramón Mestre.