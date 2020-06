Negri le contó a Viale una conversación que tuvo con Macri en medio de la cruzada anticuarentena El Jefe de Bloque de la UCR sostuvo que el ex presidente lo consultó, pero que espera que "no hable" porque no sería "prudente".

Hace 2 horas | 19.01 En medio de una cruzada anticuarentena por parte de un gran sector opositor, el diputado de Juntos por el Cambio, Mario Negri, admitió que habla con Mauricio Macri y sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández "está buscando un challenger". EL APRIETE DE LOS ANTICUARENTENA El Jefe de bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados aseguró que habla bastante seguido con Mauricio Macri y sostuvo que "el Gobierno está buscando un rival para pelearse" porque, según él, son "los grandes constructores del relato". MÁS INFO Coronavirus en Argentina Tigre: detectan 36 personas contagiadas en un barrio Desde el Gobierno siempre se ha hablado bien del sector opositor que está con responsabilidad ejecutivas mientras que sostiene que hay otro sector que "habla por Twitter". Al respecto, agregó que piensa que es "prudente" el silencio de Mauricio Macri en medios porque hace que "no se cambie el eje de la discusión". TWITTER

