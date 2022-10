Gerardo Morales a Mauricio Macri: "Le voy a poner una paliza"

El gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, afirmó que "ya pasó el tiempo de Macri". Elogió a Bullrich y Larreta y afirmó que Manes sería un buen candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, afirmó que "ya pasó el tiempo" de Mauricio Macri y aseguró que si el ex presidente se presenta en las PASO le va a "dar una paliza". Además, advirtió que el ex mandatario es jefe del PRO pero no del radicalismo ni de la Coalición Cívica, ni tampoco de la alianza opositora.

"Tiene todo el derecho a pensar y a pretender su segundo tiempo, pero creo que no sería conveniente para el país; tiene que tener un rol más de aconsejar por las experiencias que ha tenido a la hora de gobernar, él va a ayudar mucho desde ese lugar", dijo Morales sobre el ex presidente y uno de los líderes de la oposición.

En una entrevista con Infobae, el gobernador jujeño sostuvo igualmente que no va a "jubilar" a Macri, opinó que tiene "todo el derecho" de ser candidato si así deseo y agregó: "Me gustaría que sea candidato así le gano bien, porque le voy a ganar, le voy a poner una paliza en las elecciones (PASO) si es candidato". Morales sostuvo que el ex presidente tiene un rol indiscutible dentro de Juntos por el Cambio pero pidió que le deje espacio a los demás referentes de la oposición y allí incluyó al PRO, a la UCR y a la Coalición Cívica.

"Yo puse en marcha una gran transformación en Jujuy, tomé decisiones", se autoelogió Morales, quien admitió que Macri "hizo cosas y dejó el barco navegando". Consideró entonces que debería estar fuera y "aportar desde su experiencia". "Él, en ejercicio del gobierno, hay cosas que pudo hacer y otras que no, y es así la gestión. A veces uno idealiza cosas y cuando llega a veces las puede hacer y otras no".

Consultado sobre si había leído los libros que escribió Macri -"Primer Tiempo" y el más reciente "Para Qué"-, el gobernador dijo no lo leyó el primero y que no sabía si iba a leer el segundo. "Ya en algún momento, cuando tenga tiempo, leeré los dos tomos", dijo.

En relación a los otros dirigentes de la oposición, dedicó una mención a Patricia Bullrich y a Horaacio Rodríguez Larreta: "Me caen bien los dos", enfatizó. En cuanto al diputado radical Facundo Manes, quien recientemente criticó la gestión de Macri y recibió reprimendas de la UCR y desde el PRO, señaló que aún no habló con el neurocirujano y que lo hará cuando "baje un poco la espuma". "Podría ser un buen candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires ya que la peleó ahí, estaría bueno", opinó Morales y aseguró: "Pero no lo quiero bajar de candidato a Presidente, ya está lanzado".

