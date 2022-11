Lombardi y macristas cruzaron fuerte a Larreta: "Con tránsfugas"

El jefe de Gobierno porteño visitó Santa Cruz y se encontró con dirigentes muy criticados por el ala dura del macrismo.

El diputado nacional del PRO, Hernán Lombardi, cruzó fuertemente al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por las alianzas realizadas en Santa Cruz y su cercanía al exdiputado Antonio Carambia, quien rompió al bloque de la oposición durante el 2019. Tras la imagen de ambos publicada en redes sociales, se reavivó la polémica en la interna en Juntos por el Cambio (JxC).

A través de su cuenta oficial de Twitter, el dirigente de Cambiemos lanzó: "Hay sumas que restan. El diputado Antonio Carambia fue electo por la oposición pero no integró nuestro bloque y votó sistemáticamente con el oficialismo". Y acusó fuertemente: "Los tránsfugas son cómplices del kirchnerismo. Ampliar no puede ser diluir el cambio profundo al que aspiramos".

Tras varias semanas de calma, la tensión vuelve a crecer entre los diferentes referentes luego de una tregua interna acordada dentro del espacio. Mientras Rodríguez Larreta se encuentra realizando una gira por la Patagonia, intentando ampliar la base electoral de cara a los comicios del próximo años, integrantes de JxC -más cercanos a Mauricio Macri- le reprocharon las alianzas con los hermanos Carambia a quienes vinculan con el kirchnerismo.

Fue Antonio Carambia, tras la derrota de Macri a nivel nacional en las elecciones presidenciales del 2019, quien provocó la ruptura del bloque de la coalición opositora en el bastión de Alicia Kirchner. Allí, sin importar las críticas, el jefe de Gobierno de CABA se mostró junto a ambos hermanos y pidió: "Tenemos que volver al federalismo y dejar atrás el país unitario. Debemos saber cuáles son los recursos que van para Nación, las provincias y los municipios. El Gobierno central nunca dispuso de tantos recursos como ahora, y la gobernadora Kirchner es parte de esa lógica".

Además de Lombardi, el diputado nacional Federico Angelini (PRO-Santa Fe), muy cercano al expresidente Macri y a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, compartió las historias de Instagram publicadas por Carmbia y lanzó: "No todo es lo mismo. En Santa Cruz, no se puede sumar a los Carambia, principales aliados del kirchnerismo después del 10 de diciembre del 2019, traicionando al electorado de Juntos por el Cambio". Y agregó: "O somos el cambio, o no somos nada".

Por su parte, el legislador porteño y ex secretario privado de Macri, Darío Nieto se sumó a las críticas contra Larreta y le marcó la cancha. "Hace casi 3 años, Carambia traicionó la confianza y los valores de sus votantes para saltar de bloque en Diputados y no devolvió su banca. Con personas así, no se construye el cambio", señaló. Además citó el tuit de Macri, de hace unos años, donde habló de "traición" a los votantes, los valores y lo que creen como espacio político.

Por su parte, el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, también disparó contra Carambia pero evitó mencionar a Rodríguez Larreta en su mensaje a través de las redes sociales. "Prohibido olvidar: se cumplen tres años de la traición de Carambia, que engañó a sus votantes para convertirse en kirchnerista del peor gobierno de la historia", manfiestó.

A pesar de las críticas y los golpes, el propio Carambia no se quedó en silencio y salió a responder a los dirigentes del PRO que lo atacaron. "Quisieron ser un cambio pero el macrismo en Santa Cruz fue un fracaso. Igualmente, en las elecciones de 2019 volvimos a acompañar", señaló. Y elogió al jefe de Gobierno porteño: "Es tiempo de dar vuelta la página y apostar a mejores liderazgos. Hoy somos más, sumate con Horacio, te hacemos un lugar, el país lo necesita".

Rodríguez Larreta recorrió Santa Cruz

Si bien todavía no se confirmó quiénes serán los precandidatos para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) dentro de Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, no pierde la chance de seguir recorriendo el país para acercarse a la gente y sumar votantes a sus filas. Allí, pidió "volver al federalismo" dejando atrás "al país unitario".

En declaraciones a la prensa, el máximo mandatario de la jurisdicción criticó a Nación y a la actual gobernadora, Alicia Kirchner. "Debemos saber cuáles son los recursos que van para Nación, las provincias y los municipios. El Gobierno central nunca dispuso de tantos recursos como ahora, y la gobernadora Kirchner es parte de esa lógica", sostuvo durante su visita a Río Gallegos. Y también sostuvo la importancia de "volver al país que Juan Bautista Alberdi soñó" en su obra "Las bases", un libro en el que se proponía un modelo de Nación para los tiempos de la organización nacional.

Por otro lado, después de varios meses de tensión, se refirió a la disputa que la Ciudad mantiene con Nación sobre los fondos que el ggobierno de Macri le asignó a la Capital Federal para financiar el traspaso de la Policía y que fueron removidos por la gestión de Alberto Fernández. "Soy respetuoso de la división de poderes", manifestó y dejó en claro que antes de expresarse esperará por el fallo de la Corte Suprema.

La agenda de Rodríguez Larreta continuará en Tierra del Fuego y durante el resto del fin de semana visitará Río Negro, específicamente a la ciudad de San Carlos de Bariloche. Mientras que, sobre aquellos dirigentes de su espacio que lo tildan de "tibio" o "paloma", marcó: "Creemos en los hechos. Ponerse en una tribuna a ver quién grita más fuerte, no pasa por ahí la dureza. Hay que tener lo que tener para enfrentar al Gobierno nacional y mantener las escuelas abiertas cuando quisieron cerrarlas".

Por último remarcó la importancia de ser "dialoguista" con aquellos sectores que no piensan afín, algo que molesta a Macri, Bullrich y su sector. "Si no se consigue un acuerdo amplio, la transformación que necesita la Argentina no es sostenible. Hay que terminar con la grieta, la polarización y la antinomia. Hay que tener mucho más coraje para buscar un acuerdo con el que piensa diferente que para ponerte en una tribuna a tirar piedras", concluyó.