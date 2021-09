"Este es mi candidato": la estrategia de los intendentes PRO para auxiliar a postulantes desconocidos

Sin foto de unidad a la vista, la oposición define cierres de campaña y búnker para esperar resultados.

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio miran el nivel de desconocimiento de sus precandidatos en la provincia y analizan su crecimiento a medida que avanza la campaña al tiempo que despliegan una estrategia para dar un envión a sus postulantes y lograr que sus boletas ingresen a los sobres de los electores. De uno y otro lado, los intendentes se convirtieron en figuras clave para lograr instalar nombres y los postulantes nacionales se convirtieron en los postulantes de los jefes comunales. Territorio.

La pandemia robó la posibilidad de la calle, de los actos masivos, de los timbreos opositores, de los cara a cara multitudinarios. Salir a la calle no es sencillo, no siempre son bien recibidos y no todos los conocen. Juntos por el Cambio se encontró con la necesidad de construir candidaturas desde abajo y el oficialismo optó por instalar el sello Frente de Todos como el principal postulante. Con una campaña que deja mucho que desear, sin debates de fondo, centrada en la forma más que en el contenido, en los escándalos mediáticos más que en las propuestas, la llegada a la ciudadanía se vio limitada.

De un lado y del otro, los intendentes tomaron un protagonismo central. "Votá a mi candidato" o "este es mi candidato, votalo", son premisas que rigieron la carrera hacia las urnas y lo seguirán haciendo. Es más fácil que un jefe comunal pueda llegar a sus vecinos que el hecho de que un candidato pueda interpelar a todos los bonaerenses. Ya sea por nexo, por cercanía o por el hecho de que los alcaldes gobiernan hace al menos dos años y no son caras nuevas. Por eso, las recorridas son siempre junto a los alcaldes. Alcaldes y postulantes locales, para concejales o legisladores provinciales.

Según un sondeo de Clivajes Consultores, Santilli tiene un nivel del 9,7% de desconocimiento en la provincia y su contrincante, Facundo Manes, está mucho más lejos con un 18,40%. Así, el hombre PRO se impondría ante el neurocientífico por más del doble de los puntos: entre el 21-23% frente al 9-11% del radical, tal como lo reflejan estudios de Equis-Proyección y TrespuntoZero. Un factor a tener en cuenta: la cantidad de indecisos es alta, cercana al 10%, y entre el 5 y 6% de los encuestados aseguró que impugnará su voto.

Santilli corre con una ventaja frente a Manes. Al ser de la Ciudad, cualquier discurso, acto de campaña o anuncio se nacionaliza y llega a distintos puntos del país pero no alcanza. Horacio Rodríguez Larreta tuvo que bajar al territorio, ser un intendente más - aunque esté separado de él por la General Paz -, locutar los spots proselitistas y participar de actos de campaña. La intención, lograr transferir algo de su imagen positiva a "el colo". Tarea que también emprendió con una María Eugenia Vidal que, si bien ganará los comicios en la CABA, tiene una relación un tanto tirante con su núcleo duro.

Ese núcleo duro también será importante en otras provincias que ya echaron una mano de Mauricio Macri para intentar conquistarlo. El ex presidente estuvo con Santilli en Tres de Febrero, donde analizan hacer su cierra de campaña, y luego se movió sólo en Buenos Aires. También se mostró con Vidal en una charla junto a padres del colegio y voluntarios PRO. El broche de la carrera electoral de la ex gobernadora será el miércoles en un espacio abierto. Viajó a Santa Fe, donde calentó la interna entre las cuatro boletas que presentó Cambiemos, puntualmente entre la primera de Federico Angelini - Luciano Laspina y la segunda de Carolina Losada - Mario Barletta. Ambas separadas sólo por un porcentaje dentro del margen de error.

La gran incógnita es Córdoba. Macri ya mostró su apoyo a la nómina de Mario Negri - Gustavo Santos en cuatro oportunidades, siempre en medios de comunicación, pero los candidatos no quieren usar la carta del ex presidente a menos que sea necesario y, hoy por hoy, creen que le ganarán a la propuesta de Luis Juez - Rodrigo De Loredo bancada por Patricia Bullrich. Entienden que están cuatro puntos arriba y que dieron vuelta un partido que los encontraba con tres porotos abajo.

Con una desesperación marcada, ambas listas quieren imponerse y echan mano de todas las herramientas posibles. Aparecieron fotos de Juez con Larreta, algo que no contó con el visto bueno del jefe de Gobierno que aclaró, el viernes, que él no tomará partido en ninguna interna que tenga nombres PRO en varias listas: "Yo no me involucro y voy a apoyar después a la lista de unificación que es el caso de Córdoba". "En el caso de Diego (Santilli) sí, porque el PRO está claramente en una de las listas. Hay alguna otra provincia que es similar, no es el caso de Córdoba donde hay varios candidatos del PRO compitiendo en la primaria", dijo.