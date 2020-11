El diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente del PRO, Federico Angelini aseguró que las declaraciones de Elisa Carrio "no ayudan y que si hay diferencias hay que hablarlas dentro del espacio". Por otro lado, aseguró que "Está bien que Macri no sea candidato".

En diálogo con el programa Alocarla, por El Destape Radio, Angelini indicó que no tiene relación directa con Elisa Carrió pero "es un error hacer ese tipo de declaraciones, van a contramano del objetivo de JxC. Si hay diferencias, hay que hablarlas dentro del espacio". En este caso se refirió a que la ex legisladora había dicho que "no hablaba con Mauricio Macri".

Por otro lado, agregó que no hay que "entrar en las cuestiones que tienen que ver con declaraciones rimbombantes que no llevan a nada y hacen daño". Al respecto, remarcó que "declaraciones frente a un expresidente que sacó más de un 41% decir que 'ya fue' no va". Respecto a los liderazgos dentro de Juntos por el Cambio, analizó: "Macri ya dijo que el año que viene no va a ser candidato y está bien que así sea. Tiene que ponerse en otro lugar. Tiene una responsabilidad y un rol muy importante dentro de JxC". Sobre esto, agregó: "Macri puede guiar a los nuevos dirigentes, a organizarnos para no cometer errores que hemos cometido".

El diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente del PRO, Federico Angelini ,además, sostuvo que el aporte extraordinario por única vez a las grandes riquezas no es la solución para la Argentina porque va a ahuyentar inversiones. Por otra parte, se mostró en contra de la legalización del aborto y propuso realizar un plebiscito parar que lo decida la sociedad.

Con respecto al impuesto a las grandes fortunas sostuvo la postura del espacio de votar en contra: "El aporte a las grandes riquezas no es la salida. No es la salida agregar impuestos, hay que incentivar la producción. Tenemos que cambiar el sistema tributario argentino pero no se hace más progresivo con un impuesto a las grandes riquezas. En un momento en que necesitamos que se invierta, se expulsa".



Finalmente, consultado sobre el aborto por el aborto legal, seguro y gratuito, dijo: "Estoy en contra del aborto. Siempre he tenido esa posición. Creo que hay que trabajar para que una mujer no llegue a esa terrible decisión, creo en la educación sexual. No creo que matar una vida sea una solución. Hay que trabajar mucho en la prevención de eso. Es una cuestión de política de Estado"