Pakistán estudia un pacto de defensa con Bangladés y la venta de aviones JF-17

FOTO DE ARCHIVO. El avión de combate JF-17 Thunder de la Fuerza Aérea de Pakistán (PAF) se presenta durante el desfile militar del Día de Pakistán en Islamabad, Pakistán

Los jefes de las fuerzas aéreas de Pakistán y Bangladés mantuvieron conversaciones sobre un posible ‍pacto de venta ⁠de cazas JF-17 Thunder a Daca, según informó el ejército pakistaní, mientras Islamabad amplía sus ambiciones de suministro de armas y refuerza sus lazos con Bangladés.

Las conversaciones en Islamabad se producen en un momento en que Pakistán trata de capitalizar el éxito de su fuerza aérea en el conflicto con su archienemigo India en mayo del ‌año pasado, el peor enfrentamiento en casi ⁠tres décadas entre los países vecinos ⁠con armamento nuclear.

El mariscal jefe del ejército del aire pakistaní, Zaheer Ahmed Baber Sidhu, y su homólogo bangladesí, ‍Hasan Mahmood Khan, mantuvieron conversaciones detalladas sobre la adquisición del JF-17 Thunder, un avión de ⁠combate polivalente desarrollado conjuntamente con ‌China, según informó el servicio de prensa del ejército.

Pakistán también ha asegurado a Bangladés la "entrega acelerada del avión de entrenamiento Super Mushshak, junto con un ecosistema completo de entrenamiento y apoyo a largo plazo", ‌añadió en ‌el comunicado del martes.

MEJORA DE LAS RELACIONES

Las conversaciones señalan la mejora de los lazos, en un momento en que los países del sur de Asia se han acercado desde que las ​masivas protestas de agosto de 2024 llevaron a la entonces primera ministra Sheikh Hasina a huir a India, rompiendo la relación de Daca con Nueva Delhi.

"La visita subrayó los fuertes lazos históricos entre Pakistán y Bangladés y reflejó la determinación compartida de profundizar la cooperación en defensa y ‍construir una asociación estratégica a largo plazo", dijeron los militares.

Tras la destitución de Hasina, Islamabad y Daca han reanudado el comercio directo por primera vez desde la guerra de 1971 que supuso la independencia de Bangladés, mientras ​que sus responsables militares han mantenido varias reuniones.

Bajo un Gobierno interino dirigido por el premio Nobel Muhammad Yunus, Bangladés se ​dispone a celebrar elecciones generales el 12 de febrero, que podrían dar un papel significativo en el ⁠Gobierno a un partido islamista bangladesí antaño prohibido y vinculado a Pakistán.

Con información de Reuters