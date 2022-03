El gesto de Larreta con la UCR que lo enfrenta más a Macri

Luego de que Macri reivindicase la semana pasada a Carlos Menem, el jefe de Gobierno porteño participará esta tarde de un acto homenaje a Raúl Alfonsín junto con dirigentes radicales

Horacio Rodríguez Larreta volvió a diferenciarse de Mauricio Macri y los "halcones" de Juntos por el Cambio al anunciar su presencia junto a dirigentes radicales en un acto homenaje al expresidente Raúl Alfonsín que se realizará este miércoles, un día antes de cumplirse 13 años de su muerte.

El jefe de Gobierno porteño se mostrará con otro presidenciable opositor, el gobernador jujeño y presidente de la UCR, Gerardo Morales. También estarán presentes los dirigentes Enrique "Coti" Nosiglia y María Luisa Storani. El homenaje se llevará a cabo en el Cementerio de la Recoleta a las 17:30.

"Con motivo de conmemorarse el próximo 31 de marzo el décimo tercer aniversario del fallecimiento del ex presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín (1927-2009), el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical realizará un homenaje en su memoria", detalló la UCR en un comunicado.

Será la segunda vez en esta semana que Morales y Rodríguez Larreta se junten, ya que ayer estuvieron juntos en Parque Norte, donde Juntos por el Cambio realizó un seminario nacional para estudiar políticas contra el narcotráfico, aunque en esa ocasión compartieron la actividad con figuras del "ala dura" opositora como Patricia Bullrich.

Larreta homenajea a Alfonsín, Macri a favor de Menem

Así, Larreta se distanció de la postura pública de Macri la semana pasada, cuando el ex mandatario del PRO salió abiertamente a reivindicar al gobierno de su antecesor Carlos Menem y no ahorró críticas para el ex mandatario de origen radical.

"Quien había resuelto los problemas de la grieta en la Argentina fue el presidente Menem, que cada día va a estar reivindicado con el paso del tiempo", aseguró Macri en declaraciones radiales en ese momento. "Él vino con un peronismo moderno, intentando unir a los argentinos detrás de la producción, el empleo y el progreso pacífico de la Argentina, y esta gente ha vuelto a predicar sistemáticamente el discurso del odio", agregó.

En cambio, el líder del PRO rechazó las ideas "socialdemócratas" de Alfonsín: "Las de la socialdemocracia son ideas que ya han perdido vigencia. Hoy los jóvenes nos empujan a que los empoderemos, a que les demos mas libertades, a que tengamos un Estado que no nos aplaste, que el político tenga el mínimo poder posible y creo que esa es la línea que tenemos que seguir", dijo Macri al ser consultado por el ex presidente radical.

El propio Morales salió entonces al cruce del antecesor de Alberto Fernández. "Rechazamos las políticas neoliberales implementadas por el menemismo en los '90 que hoy reivindican algunas voces de la política argentina", sostuvo el gobernador desde su cuenta de Twitter, sin mencionar a Macri directamente. nacional para estudiar políticas contra el narcotráfico.

El presidente de la UCR consideró que las medidas adoptadas por el menemismo "destruyeron nuestro aparato productivo, nos hicieron más pobres y terminaron con la esperanza de nuestro pueblo".