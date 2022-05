Bullrich propuso dolarizar la economía y reabrió la interna en Juntos por el Cambio

Para la titular del Pro, el "peso no existe" y propuso ir hacia un "bimonetarismo". Desde la Coalición Cívica salieron al cruce y se reavivó la interna opositora

La titular del PRO, Patricia Bullrich, afirmó que "la dolarización es un proceso irreversible" y, en pose de candidata en 2023, propuso "un bimonetarismo". Sin embargo, desde la Coalición Cívica (CC) salieron a cruzar a la ex ministra de seguridad, reavivando la interna de Juntos por el Cambio.

En la AmCham Summit 2022, evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, Bullrich afirmó que "hoy el peso no existe en un sentido de lo que significa una moneda", por lo que "la dolarización es un proceso irreversible que genera en una sociedad que necesita avanzar sobre su productividad y su competitividad y marcar un sendero".

En ese sentido, señaló: "Arranco con un bimonetarismo, el uso corriente del dólar como moneda sin anular el peso como lo hace Perú y Uruguay". "Los dólares los tienen todos los argentinos tanto acá como afuera del país. Utilizar y hacer transacciones, hacer contratos y sacar el impuesto al cheque para que no tengas que pagarlo y generar una economía que vaya generando la confianza a la vez que vas estabilizando el país bajando al déficit a cero y con eso vas a bajar la inflación", explicó.



Según Bullrich, "el peso no tiene valor per se, el peso tiene valor en la medida que vos tengas un déficit cero y logres que la economía argentina esté equilibrada", en ese sentido planteó que "cuando equilibres la macroeconomía y logres que la micro tenga mucho menos regulaciones y puedas utilizar las dos monedas, vas a salir adelante".

Horas después de las declaraciones de la ex ministra, el titular de la CC a nivel nacional, Maximiliano Ferraro, salió a cruzarla por Twitter por el respaldo a la dolarización. "Entonces…, ¿para qué el trabajo de los equipos y la definición de prioridades programáticas y coordinación de la fundaciones del JxC? Sería bueno que respetemos el trabajo colaborativo y esfuerzo que están realizando", protestó el diputado "lilito".

La interna de Juntos por el Cambio

Con estos dichos, Bullrich se sumó al pedido de dolarizar la economía, fogoneado por los sectores liberales. Semanas atrás, el frente opositor sacó un comunicado en el que rechazó la incorporación del diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei, decisión impulsada por la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

La ex ministra manifestó su fastidio por no haber contemplado la incorporación de Milei, aunque desde el propio Pro, dirigentes como el diputado nacional Cristian Ritondo rechazaron las declaraciones de los liberales, que pretendían que el ex presidente Mauricio Macri se sumara al espacio.

Por otra parte, en la AmCham Summit 2022 Bullrich afirmó que tiene "condiciones" y la "personalidad que hace falta" para llegar a la presidencia. De esta manera, se suma al lote de posibles candidatos del Pro para el 2023, en el que también puja el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y en el que todavía sobrevive la incognita sobre Macri.

Con información de NA