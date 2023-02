Habló Milagro Sala tras la muerte de su hijo: "No me van a ver quebrada"

En el día de su cumpleaños, la dirigente social habló por primera vez tras el fallecimiento de su hijo Sergio Chorolque Sala, ocurrido en enero. "Como le dije a él, prometo que nunca me van a ver con la cabeza agachada", expresó.

"No me van a ver quebrada", afirmó la dirigente de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, en sus primeras declaraciones en medios periodísticos tras la muerte de su hijo Sergio Chorolque Sala y en el día de su cumpleaños. “Para mí es un día muy especial, es mi primer cumpleaños sin mi hijo, me está costando levantarme anímicamente”, declaró Sala en un diálogo breve con AM750, en el que expresó que se le hacía "un nudo en la garganta" ante esta situación.

“Aprendí a luchar - relató Sala al periodista Víctor Hugo Morales-. Me cuestan muchas cosas, seguir afrontándolas, seguir resistiendo. Como le dije a mi hijo, prometo que nunca me van a ver con la cabeza agachada. Lloraré todo lo que tenga que llorar, que lo estoy haciendo, pero no voy a bajar los brazos. No me van a ver quebrada”, expresó..

Sobre su hijo, fallecido a finales de enero, la dirigente lo definió como un “militante de toda la vida”. Y recordó: “Siempre militó desde chico conmigo, cada vez que me veía golpeada me daba ánimo, y por él no voy a bajar los brazos”.

Sala transita su séptimo año en la cárcel por un acampe- al margen de una serie de causas que se armaron alrededor-, y no se le habilitó el derecho a una prisión domiciliaria. En ese contexto, la dirigente social fue violentada en su confinamiento y su salud se vio agravada. Por pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, viajó a Jujuy para revisar las condiciones de su encierro.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme recientemente la condena a 13 años de cárcel en su contra en la causa "Pibes Villeros", que según afirmó Sala estuvo "plagada de irregularidades". En ese marco, la dirigente social reiteró que detrás de su encarcelamiento está el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales.

La muerte de Sergio Chorolque Sala

Los resultados preliminares de la autopsia a Sergio Chorolque Sala arrojaron que su fallecimiento se debió a una "muerte súbita de origen cardíaco". El dirigente de la Túpac Amaru tenía su salud "bastante deteriorada" y padecía un cuadro crónico de diabetes, detallaron allegados de la familia a Télam.

En tanto, en la autopsia preliminar también se descartó la existencia de una agresión por parte de otras personas. "El Dr. Rodrigo Montes de Oca, Médico Forense del MPA, practicó la autopsia y surge de ella que el cuerpo no tenía lesiones en el cuerpo, por lo que se descarta una agresión de terceros", se indicó en el procedimiento médico.

El cuerpo fue encontrado por allegados a Chorolque Sala el día 23-01-2023 cerca del mediodía, quienes dieron aviso a las autoridades y se inició la investigación. Sin embargo, la data del deceso según la autopsia realizada corresponde al día 22-01-2023, por lo que Chorolque Sala habría sido encontrado en su vivienda del barrio Cuyaya, en San Salvador de Jujuy, bastantes horas después de su fallecimiento. Las fuentes informaron que la conclusión de la autopsia es parcial pues aún restan los resultados histopatológicos y toxicológicos.

Por su parte, Chorolque Sala había sido imputado en 2017 en una causa por lavado de dinero contra su madre, bajo el cargo de “encubrimiento agravado por aseguramiento y provecho de bienes de origen ilícito” por la compra siete autos entre 2011 y 2015, todos de contado