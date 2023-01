El hijo de Milagro Sala falleció por "muerte súbita de origen cardíaco"

Sergio Chorolque Sala habría fallecido el domingo pasado en su domicilio de Jujuy. Qué indica la autopsia.

Sergio Chorolque Sala, hijo de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, falleció el pasado domingo 22 de enero. En las últimas horas, El Destape pudo acceder a los resultados preliminares de la autopsia que indicó que se trató de una "muerte súbita de origen cardíaco".

El hijo de Milagro se reconocía en las redes como militante kirchnerista y también como miembro de la Túpac Amaru. El joven tenía su salud "bastante deteriorada" y padecía un cuadro crónico de diabetes, detallaron allegados de la familia a Télam.

En tanto en la autopsia preliminar tambén se descartó la existencia de una agresión por parte de otras personas. "El Dr. Rodrigo Montes de Oca, Médico Forense del MPA, practicó la autopsia y surge de ella que el cuerpo no tenía lesiones en el cuerpo, por lo que se descarta una agresión de terceros", se indicó en el procedimiento médico.

El cuerpo fue encontrado por allegados a Chorolque Sala el día 23-01-2023 cerca del mediodía, quienes dieron aviso a las autoridades y se inició la investigación. Sin embargo, la data del deceso según la autopsia realizada corresponde al día 22-01-2023, por lo que Chorolque Sala habría sido encontrado en su vivienda del barrio Cuyaya, en San Salvador de Jujuy, bastantas horas después de su fallecimiento.

Las fuentes informaron que la conclusión de la autopsia es parcial pues aún restan los resultados histopatológicos y toxicologicos.

La casa de Sergio Chorolque Sala se ubica a pocos metros de la casa de su madre, Milagro Sala, quien se encuentra cumpliendo una prisión domiciliaria de 13 años en una causa por defraudación y asociación ilícita. Por su parte, Chorolque Sala había sido imputado en 2017 en una causa por lavado de dinero contra su madre, bajo el cargo de “encubrimiento agravado por aseguramiento y provecho de bienes de origen ilícito” por la compra siete autos entre 2011 y 2015, todos de contado.

Días atrás, al cumplirse diete años de estar en prisión, Milagro Sala confió que tanto ella como las organizaciones sociales de Jujuy "nunca pensaron" que "serían víctimas de una represalia tan violenta por parte del gobierno de Gerardo Morales", el gobernador de Jujuy. En diálogo con Télam, reiteró su reclamo de que le otorguen el indulto para que pueda recuperar la libertad. "Yo, hace varios meses, decía 'no al indulto', hoy digo 'sí al indulto' porque yo quiero ir a la Corte Interamericana (de Justicia) a sentarme en un banquillo, que ellos me juzguen y que yo pueda aportar prueba y que me pueda defender. Tengo la última posibilidad de hacer eso", expresó.