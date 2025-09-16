Grave denuncia en Jujuy: dirigente gremial acusó a diputado libertario de intento de coima y amenazas

Grave denuncia en Jujuy: dirigente gremial acusa a diputado libertario por coimas

Un nuevo capítulo salpica a La Libertad Avanza en Jujuy luego de que el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL) , Luciano Lezano, denunciara públicamente al diputado libertario Manuel Quintar de haber intentado sobornarlo y luego intimidarlo para tomar control de la obra social del gremio y sus clínicas.

“Me ofreció plata y como no acepté, me amenazó”

En una entrevista en streaming, Lezano reveló que Quintar le propuso un acuerdo económico para mantener un contrato de exclusividad de 12 años -con opción a otros 12- entre la obra social y clínicas vinculadas al legislador. Al rechazar la oferta, el sindicalista aseguró que fue amenazado con la intervención del sindicato y con referencias personales a sus hermanos: “Prácticas mafiosas”, enfatizó en el programa Salud en serio.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Lezano denunció que las cuentas del sindicato fueron embargadas, lo que impide el pago de prestaciones médicas, incluyendo una cirugía urgente. “Hago responsable al diputado de la vida de esa persona”, advirtió. El gremio alertó que más de 5.000 afiliados y sus familias se encuentran sin cobertura médica parcial.

Según apuntó, además del manejo de las prestaciones, también está comprometida la posesión de un inmueble en Libertador General San Martín, donde funciona la clínica Sagrado Corazón. El edificio fue alquilado a la obra social bajo un convenio firmado por el ex secretario general Vicente Bande, y es gerenciado por una SRL atribuida a Quintar y su pareja, apuntó.

La denuncia contra La Libertad Avanza en Jujuy

La denuncia también involucra a Miguel Guerra, ex presidente de la obra social, y a su ex tesorera Julieta Chocala, quienes habrían facilitado los negocios del diputado en perjuicio de los trabajadores. Lezano formalizó la denuncia ante la Secretaría de Trabajo, donde apuntó directamente a Quintar y Bande como responsables de un convenio irregular que comprometía los recursos del gremio.

Según Lezano, la familia Quintar es uno de los principales actores del sistema de salud en Jujuy y busca monopolizar la atención médica. “Quieren hacer un embudo, que nadie pueda atenderse por fuera de ellos”, denunció. El dirigente comparó la situación con lo ocurrido en la obra social de los peones rurales y sugirió que existe protección política detrás de estas maniobras. “La prioridad es garantizar la atención de nuestros compañeros, pero no vamos a permitir que nos roben lo que es del sindicato”, concluyó Lezano.

