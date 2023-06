Estela de Carlotto sobre Gerardo Morales: "Nació para hacer daño"

La presidenta de Abuelas apuntó contra el gobernador jujeño, aseguró que es una persona "muy mala" y mostró preocupación porque sus ideas vuelvan a gobernar el país.

Estela de Carlotto, referente de Abuelas de Plaza de Mayo, apuntó contra el gobernador de Jujuy Gerardo Morales por la reforma constitucional que lleva adelante en la provincia y la represión al pueblo jujeño en medio de una fuerte crisis política que terminó de estallar durante el fin de semana con cortes y manifestaciones en el territorio. "Esta gente muy mala nació para hacer el daño nada más y todo lo que está haciendo con el poder que se le ha permitido, crea más situaciones de dolor", lanzó.

En diálogo con El Destape Radio, la activista manifestó que durante los últimos días publicaron un comunicado "muy fuerte" porque ya conocen cómo acciona el gobernador e hizo un llamado a la sociedad. "La represión feroz que está haciendo es algo que casi no se puede entender por la actitud y por el momento que estamos viviendo. Es más necesario que nunca acompañarnos, entendernos, ayudarnos, protegernos. Este hombre ya es conocido, todos saben lo que ha hecho con nuestra querida amiga con esa detención injusta", expresó recordando a Milagro Sala.

A su vez, de Carlotto remarcó: "Lo que hay que hacer es seguir denunciando esto de la manera en que podamos y después habrá autoridades que tendrán que llamarle la atención. Esto es política pura, una política de una persona que descaradamente dice que lo que está haciendo es natural. La gente, sobretodo el originario, que es el dueño de todo, al que le han ido quitando todo, es el principal damnificado".

Mientras que separó a la gente "buena" y a la gente "mala", incluyendo a Morales en este segundo grupo. "Esta gente muy mala nació para hacer el daño nada más y todo lo que está haciendo con el poder que se le ha permitido, crea más situaciones de dolor a su gente. No llama la atención en este personaje. Él parece que tiene dos caras para la sociedad y una sola para su gente, que es la maldad", lanzó. Y sostuvo: "El pueblo está manifestando, no se va a callar y lamentablemente muchos van a sufrir cosas irremediables. También creo que a nivel jurídico, corresponde una sanción o una amonestación enorme para que pare".

Ante la consulta, la Presidenta de Abuelas mostró su preocupación porque "ideas como éstas vuelvan a gobernar al país" y recordó su trabajo durante los 45 años que la organización lleva luchando por los derechos humanos. "Llevamos años envejeciendo en la búsqueda de algo sagrado como lo es un nieto y después hacemos el duelo diariamente del hijo/a que no volvió... Eso es tremendo. Parece que a personas como éstas no le importan y hasta justifican lo que ha hecho la dictadura cívico-militar. Esto nos hace reforzar que la democracia que tenemos, la más larga de nuestra historia, no está perfecta todavía con gente como ésta", subrayó.

En esa línea, de Carlotto volvió a apuntar contra Morales: "No sirve para gobernar, se tiene que comprar un campo y sembrar trigo o lo que quiera y hacer lo que quiera, pero no con la gente. No con las personas, no con los seres humanos, no con los ciudadanos de su provincia. Tiene un odio profundo por todo y después, cuando habra parece que tuviera razón".

La referente y activista sostuvo que seguirán luchando por la paz y la patria; mientras que destacó el trabajo de la juventud luchadora: "Hay que seguir trabajando para la democracia verdadera, pura y permanente. Si mirás un mapa del mundo, el mundo entero está en discordia. En países como España, Italia o Francia, ¿cuántas protestas y represiones hay? El pueblo, la gente, las nuevas generaciones han aprendido a defenderse y a manifestar".

"Hay que seguir, no bajar los brazos, y siempre pensar que el otro que está al lado mío piensa distinto pero no es mi enemigo. A la juventud hay que enseñárselo, sin trampas. Hay que ser argentino y ser hermano del otro, que también es argentino como uno. Pensemos que va a venir lo mejor, con ese espíritu flotando va a salir todo bien", concluyó