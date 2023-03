Juicio político: denunciaron por falso testimonio al juez Ramos

El magistrado había asegurado que no tenía relación con el ministro Marcelo D'Alessandro, pero aparecieron presuntos chats donde se desnuda el vínculo. Además, pidieron volver a citar a declarar al fiscal Stornelli de forma presencial.

Denunciaron por falso testimonio al juez federal Sebastián Ramos en medio del juicio político a la Corte Suprema. El magistrado había asegurado que no tenía relación con el ministro licenciado Marcelo D'Alessandro, pero aparecieron presuntos chats donde se desnuda el vínculo. Además pidieron volver a citar a declarar al fiscal Carlos Stornelli de forma presencial.

Ramos declaró hace dos semanas como testigo en la comisión de Juicio Político en el proceso que se le sigue a los cuatro ministros supremos y dijo que no mantiene un vínculo sistemático con el ministro porteño Marcelo D’Alessandro. Pero una serie de nuevos presuntos chats filtrados con el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta lo desmiente. Y lo expone ya que este magistrado fue quien archivó las denuncias contra el ministro de la Ciudad y Silvio Robles, la mano derecha de Horacio Rosatti, tras la segunda filtración de presuntos mensajes de Telegram.

Ahora, se extrae este testimonio y la comisión impulsa una denuncia contra Ramos ante la justicia federal. El caso llegará, claro, a Comodoro Py. El presidente del bloque del FdT en Diputados, Germán Martínez, expresó hoy: "Queremos solicitar que se adjunte al juez penal en turno lo expresado la vez anterior que nos juntamos con Ramos con la idea de que pueda analizarse el posible falso testimonio". La comisión votó y aceptó enviar la denuncia a la Justicia Federal.

Página 12, Tiempo Argentino y Perfil dieron cuenta hace semanas de una nueva serie de supuestos chats filtrados (la tercera) que muestran que Ramos y D’Alessandro tenían un vínculo estrecho. “Hola tano, hoy me entregaron el focus!! gracias!”, escribió Ramos el 26 de enero de 2022, de acuerdo a las publicaciones. Todo indica que la referencia es a un automóvil, que habría sido facilitado por el ministro porteño ahora en uso de licencia. “Nada q agradecer. Ni bien entren los Toyotas te doy uno”, dijo el funcionario de la Ciudad. “Uhhhh, genial. Abrazo grande!!!!”, contestó el magistrado.

En total, el funcionario porteño y el juez de Comodoro Py aparecen con 56 intercambios en la nueva filtración y muestran un trato muy familiar. De hecho, lejos de la formalidad, el juez llama “Tano” al ministro y hasta coordinan juntarse a comer en un club. Tiempo Argentino dio cuenta que en otro de los presuntos diálogos que se filtraron, fechado el 23 de julio de 2021, Ramos felicita a D’Alessandro por su designación como ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

Si los chats son ciertos, el juez, que ese jueves juró decir la verdad como testigo en el Congreso, mintió. Es decir, incurrió en falso testimonio. Ramos fue el primero de los 7 testigos que declaró esta jornada en la comisión de Juicio Político. Al cierre de esa exposición, el diputado del Frente de Todos, Germán Martínez, le preguntó al juez: “Además de conocerlo, ¿hay algún vínculo que usted tenga sistemático con Marcelo D’Alesandro y Silvio Robles? El juez respondió, contundente: “No, señor”. En su defensa, D’Alessandro dice que las comunicaciones que se filtraron son ciertas pero que los chats fueron editados o manipulados. Es de esperar que continúe con la misma línea defensiva.

Stornelli, complicado

Por su lado, Stornelli fue citado para que explique por qué solicitó al juez Ramos que archive la investigación de los presuntos chats filtrados entre D’Alessandro, y el vocero del cortesano Horacio Rosatti, Silvio Robles.

El fiscal federal no se presentó a declarar en persona y tampoco envió ningún escrito ya que había solicitado que el oficialismo le remita sus consultas, pero el pedido fue rechazado. Y se lo volvió a citar.

El diputado por el Frente de Todos (FdT), Rodolfo Tailhade, consideró que "es un bochorno institucional" que Stornelli no exponga presencialmente ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que lleva adelante ese proceso contra los integrantes de la Corte Suprema y señaló que pretende "sumar un nuevo privilegio".

"Stornelli no quiere dar ninguna explicación o dar cuenta de sus actos. Es un bochorno institucional", afirmó Tailhade en declaraciones a radio AM 750. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó este martes el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en una nueva jornada de audiencias en la que Stornelli, citado para esta tarde, ya avisó que no asistirá personalmente y expondrá en forma escrita.

En ese marco, el legislador criticó que el fiscal busque "declarar en los términos que él quiere declarar" y señaló que pretende "sumar un nuevo privilegio". "No corresponde ese privilegio en el marco de un juicio político. Tiene que venir. Los únicos autorizados a declarar por escrito son el Presidente, la Vicepresidenta, los gobernadores y los vicegobernadores. Después, todo el mundo tiene que venir", remarcó.

Sin embargo, recordó que aunque la Comisión de Juicio Político "puede enviar a la fuerza pública a buscar testigos" es excepción para "quienes tienen fueros, cómo jueces y fiscales como Carlos Stornelli". "Probablemente terminemos el Juicio Político sin resolver la situación de Carlos Stornelli, que no va a venir escudándose en sus fueros, y tengamos que iniciar un sumario administrativo. Una mancha mas al tigre con este personaje", expresó.

Nuevos citados que confirmaron los chats

Rodolfo Tailhade además pidió que citen a declarar a Marcelo Mazzeo y Juan Manuel Olima porque fueron los que confirmaron los chats. Olima es secretario de Coordinación del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué es importante? Porque Olima es la mano derecha del procurador interino Eduardo Casal y le envió un dictamen vinculado al tema coparticipación antes de que estuviera subido al sistema.

La confirmación de esa maniobra la dio el propio Olima. La periodista Cynthia García publicó en su cuenta de Twitter una imagen de los supuestos chats de D’Alessandro con Olima y fue el propio Olima el que le corroboró su contenido. “No veo lo impropio de aportar un dictamen firmado, público y presentado ya ante la Corte que, por cuestiones de la pandemia no lo habíaos subido al sistema. Si te fijas, en la página oficial de la Corte, ese dictamen habia sigo presentado varias horas antes”, contestó Olima en su cuenta de Twitter. Así, acaso sin quererlo, confirmó los chats y demolió la coartada de D’Alessandro.

Y hay otra confirmación de otro de los interlocutores de D’Alessandro, que también reconoció sus chats con el ministro. Se trata del abogado Marcelo Mazzeo, que en diálogo con el diario Hoy de La Plata, dijo: “Los mensajes son verídicos y habituales porque no teníamos nada que esconder”. Y explicó algunos de los intercambios.