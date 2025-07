La senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero adelantó que votará en contra de aumentar el bono a los jubilados y se negó a responder cuál es el costo fiscal de establecer esa suba. "Lo sabe cualquiera, hasta salió en el diario", planteó sin decir la cifra. También indicó que se opondrá a la iniciativa que prevé una actualización de los aranceles para personas con discapacidad y tampoco avalará el proyecto para reformar la coparticipación de las provincias.

"Quiero que los jubilados cobren mejor, pero no creo que sea esta la ley. No creo que haga falta otra ley para mejorar el arancel en discapacidad. Hay que hacer que las instituciones funcionen", indicó Álvarez Rivero en diálogo con El Destape 1070. Para la legisladora existe "una falla importante en el diagnóstico" y planteó que el problema en el país es que hay "10 millones de trabajadores que no aportan".

La legisladora evitó contestar cómo afecta a las arcas de Nación el posible aumento de $70 mil a $110 mil al bono jubilatorio, que se debatirá este jueves en el recinto del Senado. "No es la solución, no estamos solucionando el problema de los jubilados ni el sistema previsional", señaló. Al ser consultada nuevamente por el costo fiscal de la medida, insistió: "Usted es el periodista, sí lo sé. No arregla el tema, lo perjudica", señaló, y luego de calificarse como "una estudiosa" del tema, agregó: "Es público. Eso lo sabe cualquiera, hasta salió en el diario".

La polémica propuesta de eliminar la AGN

Como parte de su argumentación para negarse al proyecto de ley, la senadora del PRO sugirió "eliminar todas las jubilaciones de privilegio", aunque reveló que no conoce el monto que representan. "Haga los números. No lo sé. Se que en mi provincia tiene 50 mil millones de déficit la caja provincial. La casta que usa esa jubilaciones de privilegio no brinda la información", subrayó.

Pero además también propuso cerrar de "un saque" la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo que se encarga de realizar controles y auditorías sobre acciones del Estado. "Elimino la Auditoría General de la Nación, pum, de un saque, son gastos que no sirven", señaló.

Por otro lado, la senadora se negó a la iniciativa que prevé el giro automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del impuesto a los combustibles al afirmar que "está mal planteada". Sin embargo, señaló que "como cordobesa" está "luchando" para que no existan "asignaciones específicas ni fondos fiduciarios". "Que la guita, cuando la gente paga nafta, quede en córdoba, no que distribuyamos 52% en nación y en el resto de las provincias", resaltó.

La respuesta de Lousteau

Al ingresar al Congreso, el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau se refirió a los dichos de Álvarez Rivero, a quien cuestionó por presidir la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y no convocar a tratar el proyecto. "Una senadora, que es la presidenta del plenario donde se debería estar trabajando el tema y nunca la convocó, dijo que quería tratar estos temas en profundidad, pero no sabe los números", se quejó Lousteau, en diálogo con la prensa.

Al posicionarse a favor de una suba a los jubilados, el titular de la UCR agregó: "El costo fiscal estimado, en el caso de la recomposición es de 0,6 puntos del PBI".