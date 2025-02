La motosierra de Jorge Macri: después de cuestionar los dichos de Milei en Davos, degradó al área de género

A días de haber cuestionado el discurso del presidente Javier Milei en Davos contra los feminismos y la comunidad LGBT+, Jorge Macri ordenó bajarle el rango a la Subsecretaría de la Mujer, que ahora pasará a ser una Dirección General. El ajuste al área destinada a las políticas de género se enmarca en un recorte mayor del Gobierno de la Ciudad en distintas dependencias, que califican como una "redifinición de estructura" desde Uspallata.

"El 15 de enero la Ciudad anunció una reducción de la estructura de Gobierno para seguir construyendo un gobierno eficiente y al servicio de todos los vecinos además de adecuar las estructuras de gobierno para que respondan a las necesidades actuales, y evitar la superposición o duplicación de roles o funciones", puntualizaron desde el Gobierno de la Ciudad a El Destape.

Macri había sido uno de los funcionarios que intentó tomar distancia de Milei después de sus aberrantes declaraciones. “Que hay que defender a los niños no tengo dudas, pero agarrar un caso y transformarlo es tremendamente injusto. Me gustaría ver un Presidente que abogue más la unidad de la Argentina que por seguir instalando nuevas divisiones”, subrayó la semana pasada el intendente porteño en Radio Mitre.

Ahora, el mismo GCBA está llevando adelante ajustes que se parecen a los que está implementando el mandatario a nivel nacional. De acuerdo al Gobierno de la Ciudad, es seguro que la nueva Dirección General de Género, que quedará bajo la estructura de la vicejefa Clara Muzzio, tenga ahora menos estructura que antes.

El mes pasado, la Ciudad había ya eliminado 11 organismos, fusionó 4 áreas y redujo los directorios de 4 organismos. Eso lo ven como un "ahorro" de $13.319 millones, dinero que aseguran que supuestamente se usará "para tener más seguridad, mejor salud y más educación".

Qué había dicho Jorge Macri

En medio de la disputa entre liberales y macristas, el Jefe de Gobierno había señalado también por entonces que "Hoy no es imprescindible buscar la unidad, en diálogo con Radio Rivadavia. En este sentido, se diferenció del libertario y le marcó la cancha. "Si quienes representamos a mucha gente establecemos como norma la confrontación, le damos el consejo a la gente que el camino es la pelea. Eso no me gusta", remarcó tras cuestionar sus dichos contra mujeres y diversidades.

"La ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Femicidio, la Ley de Trata de personas salieron gracias, entre otros, al PRO. Yo voy a estar defendiendo esa postura y esa mirada y visión", dijo Jorge Macri.

También, sostuvo que los femicidios "es una realidad con la que venimos peleando" en la Ciudad. Y agregó: "Amo la diversidad que representa la Ciudad y amo todas las diversidades". Por eso, consideró en dirección a Milei: "No es momento de construir nuevas grietas".

El mandatario le respondió rápidamente y lo acusó de montarse a "una campaña de indignación" por sus dichos en Davos.