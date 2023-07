Denunciaron por abuso sexual a un funcionario de Chaco

Se trata de Osmar Quintín Gómez, dirigente social chaqueño y miembro de la jefatura de Gabinete. La denuncia fue tomada por la Policía de Chaco y Gómez dio de baja su candidatura a legislador.

El dirigente social chaqueño y candidato a legislador del oficialismo, Osmar Quintín Gómez, fue denunciado ante la Justicia provincial por supuesto abuso sexual y tras el caso debió bajarse de la lista. La denunciante se desempeñaba en una escuela de "gestión social" que manejaba Quintín Gómez, quien iba número once en la lista de diputados del Frente Chaqueño del gobernador Jorge Capitanich.

Actualmente Gómez encabeza una fundación y es funcionario de la Jefatura de Gabinete de la gestión del actual gobernador. La mujer denunciante acusa a Gómez de haberla violado en junio pasado, cuando se desempeñaba como preceptora auxiliar en una escuela "de gestión social", dirigida por el acusado.

La presentación fue realizada ante la Dirección de Violencia Familiar de la Policía del Chaco y trascendió que la agresión se habría producido en una casa de Colonia Benítez, propiedad de Gómez. "Me dijo que no diga nada, que yo sabía lo que me podía pasar", relató la mujer, que también contó que el piquetero la llevó al cuarto y allí la sometió sexualmente. Tras el hecho, el funcionario y dirigente social, la llevó de regreso a su domicilio como si nada hubiese ocurrido, y antes de que pudiera descender de su vehículo, la amenazó: "Tengo mucha gente que te puede hacer cosas".

La madre de Cecilia Strzyzowski marchó al centro porteño y reclamó justicia: "No hay desaparecidos, hay asesinos"

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida el 2 de junio pasado en Resistencia, marchó este lunes hacia la Casa de la Provincia del Chaco en la ciudad de Buenos Aires para pedir "justicia" por su hija. "No hay desaparecidos, hay asesinos", remarcó Romero, acompañada por las Madres del Dolor, que también convocaron a la manifestación. Los fiscales que llevan adelante la investigación por la desaparición de Cecilia investigan el caso como un presunto femicidio y apuntan hacia su familia política.

En la primera movilización fuera de la provincia por parte de los familiares de la joven, Romero señaló que aquellos políticos presuntamente involucrados en este caso "se sienten impunes", e instó a enfrentarlos porque de lo contrario "van a seguir mandando y no lo tenemos que permitir". Antes de comenzar el evento, ella pidió que se bajen las banderas de los partidos políticos, cuyos representantes se habían acercado hasta el lugar.

En primera fila sobre un escenario montado en la caja de un vehículo de gran porte, Gloria lloró cuando se entonó el Himno Nacional y luego la canción “Venceremos” interpretada por María Elena Walsh, tras lo cual, tomó el micrófono y se dirigió a los presentes, muchos de los cuales llevaban pancartas y globos y pañuelos rosas, ya que ese era el color preferido de Cecilia.