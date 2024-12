Villarruel negó una ruptura con Javier Milei: "No estoy participando de ningún armado político"

Victoria Villarruel salió al cruce de las versiones de una ruptura con Javier Milei y ratificó que "es parte del espacio" que gobierna al país. En este sentido, después de las versiones que hablaban que estaba alejada del mandatario y tras haberse quedado afuera de la última cadena nacional en la cual Milei festejó su primer año de gestión, la vicepresidenta negó una ruptura y añadió: "No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida".

En este sentido, aseguró: "Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos sólo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre. Nos hacían la vida imposible, nos destrataban e intentaban denigrarnos en cada oportunidad que tenían; pero a pesar de eso nos acompañamos sabiendo que el destino de la Argentina era brillante".

Al respecto también agregó: "Ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la 'moderación'. No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida. Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi".

