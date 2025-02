Unión por la Patria se inclinaría por el rechazo y peligra la suspensión de las PASO

En su primera reunión luego del receso del verano, los integrantes del bloque de diputados de Unión por la Patria avanzaron en la idea de no dar quórum para la sesión convocada por el oficialismo para el jueves y que, en caso de haber sesión, votarán unidos el rechazo a la propuesta de reforma política que envió el Ejecutivo al Congreso, que incluye la eliminación de las PASO. De esa manera, la resultará más complicado a La Libertad Avanza reunir los 129 votos necesarios para la media sanción del proyecto, planteado como el principal objetivo de la convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero. Además, todavía le quedaría el tratamiento en el Senado, que por ahora no dio ningún indicio de toma de posición sobre la propuesta. Los senadores de UP siguen esperando una negociación sobre los pliegos para la Corte Suprema y la reformulación del Poder Judicial, ítems que consideran más importantes que las elecciones primarias.

Este martes habrá un plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda de Diputados para comenzar a debatir una reforma política que llegó renga porque estaba claro que nunca reuniría consenso para aprobar algunos de sus puntos medulares como el de la financiación privada de las campañas electorales. El proyecto incluye la "eliminación" de las PASO. En las reuniones que realizó con las bancadas dialoguistas, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le quedó claro que no tenían los apoyos para ese artículo dado que referentes del PRO y la UCR sostienen que las primarias pueden resultar útiles para resolver cargos ejecutivos, pero aceptan que se suspenda para los legislativos. En definitiva, que podrían tener los votos para la "suspensión", pero no para la "eliminación" de las primarias.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El argumento, utilizado muchas veces, es el gasto al erario público que representa la organización de una elección para resolver quiénes serán los candidatos de cada fuerza en el comicio general. En la reunión de bloque de UP que encabeza Germán Martínez se dijo que otorgarle algún tipo de aval a la propuesta del oficialismo sería darle pasto al argumento de la antipolítica y favorecer el debilitamiento de los partidos. Sólo expresaron alguna disidencia los diputados chaqueñso encabezados por Juan Manuel Pedrini porque tienen presentado un proyecto para eliminar las PASO, pero aclararon que si hay una amplia mayoría por el rechazo no van a romper la unidad. Los legisladores de La Pampa y Catamarca -provincias en donde el peronismo es oficialismo y se