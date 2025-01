El Gobierno se reunió con los jefes de los bloques de diputados aliados para trazar el fixture parlamentario y avanzar en una serie de decisiones. Se decidió que habrá sesiones extraordinarias el 6 y el 11 de febrero. Además, va todo en camino para la suspensión de las PASO.

Lo reveló Cristian Ritondo (PRO) y Rodrigo De Loredo (UCR) tras la reunión con Guillermo Francos en Casa Rosada. Participaron de la reunión además el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Oscar Moscariello; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal; los jefes de bloques en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza); y un bronceado Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo).

El encuentro fue corto. Duró menos de una hora. Hubo varios desencuentros en diversos temas. Las PASO, por ejemplo. El Gobierno quiere eliminarlas. El PRO, suspenderlas. Y la UCR, modificarlas -"Hacerlas más simples y menos onerosas, achicar el período de la elección y menos financiamiento"; explicó De Loredo a El Destape.

Sin embargo, el punto medio que encontraron es la posibilidad de suspenderlas para 2025. "Dependemos del peronismo, porque son los que definirán en el Congreso con sus votos", coincidieron los presentes en la reunión.

El Congreso vuelve a funcionar

La idea del Gobierno es convocar el 4 y 5 de febrero a las comisiones que tendrán que trabajar en los siete proyectos que envió Javier Milei para extraordinarias. Las comisiones serán las de Presupuesto, Justicia y Asuntos Constitucionales.

El 6 será la primera sesión. Y allí se tratará sólo la suspensión de las PASO para 2025. Para la semana siguiente será la sesión para el resto de los temas en Diputados. Hay dos proyectos que son solo para el Senado (jueces de la Corte y Ley Antimafias). El PRO quedó acorralado con las PASO y por la decisión que tomó Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, que las suspendió. Para ser consecuente con esa idea, el partido amarillo va por ese carril.

En la reunión hubo un momento de tensión, cuando De Loredo le planteó a Francos que haya obligatoriamente Presupuesto en 2025. Le propuso hasta votar a libro cerrado la ley de leyes del Gobierno sin poner peros. Sin embargo, no conformó al jefe de Gabinete. "No podemos no tener Presupuesto dos años seguidos", le planteó, según pudo averiguar El Destape. "Las opciones son las de una oposición irresponsable o la discrecionalidad del gobierno. No nos parece", dijo ofuscado a la salida el radical.

Por otro lado, tanto Ritondo como De Loredo le recriminaron a Francos por la situación del campo. Otro momento tenso. "¿Tienen tenían previsto alguna atención? ¿No es el momento de honrar su compromiso de campaña y bajar retenciones?", le dijo. Pero no hubo respuesta. El Gobierno no será un tema a enviar al Congreso para extraordinarias la baja de retenciones. En Casa Rosada le respondieron al radical que estaba el tema retenciones atado a un período de mayor recaudación en el año. Panorama complicado para la relación con el sector agro.